Google Pixel 4 был одним из лучших смартфонов в 2019 г. Сейчас его продают за 15 тысяч на Ali: надо брать?

Вместе с Google Pixel 4 из Китая приехали стекло и чехол. При распаковке сразу же бросилось в глаза плохое качество сборки: задняя крышка плохо проклеена и отходит. Поэтому на защиту от воды IP 68 можно не надеяться. Также в комплекте идёт зарядка, кабель, скрепка для извлечения SIM-карты.

Что касается версии Pixel 4 XL, то в комплекте с ним тоже шли чехол со стеклом. Но вот сборка у этого смартфона оказалась хорошей.

После проведения эксперимента также выяснилось, что никакой защиты от пыли и влаги у этих смартфонов нет.

Кроме того, у Pixel 4 XL разблокировка по лицу в итоге не работала. И так как в целом оба устройства пришли с дефектами, то и вы, скорее всего, получите смартфоны с какими-то недочётами.

Диагональ экрана у версии Pixel 4 равнялась 5,7 дюйма, у версии Pixel 4 XL - 6,3 дюйма. Правда, они иногда зеленили при снижении яркости.