Google Pixel 4 был одним из лучших смартфонов в 2019 г. Сейчас его продают за 15 тысяч на Ali: надо брать?Не кажется ли он устаревшим сегодня?
На YouTube-канале Rozetked рассказали о плюсах и минусах смартфона Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, который сейчас можно заказать из Китая за примерно 15 тысяч рублей. Есть ли смысл его покупать?
Фото: Rozetked
Вместе с Google Pixel 4 из Китая приехали стекло и чехол. При распаковке сразу же бросилось в глаза плохое качество сборки: задняя крышка плохо проклеена и отходит. Поэтому на защиту от воды IP 68 можно не надеяться. Также в комплекте идёт зарядка, кабель, скрепка для извлечения SIM-карты.
Что касается версии Pixel 4 XL, то в комплекте с ним тоже шли чехол со стеклом. Но вот сборка у этого смартфона оказалась хорошей.
После проведения эксперимента также выяснилось, что никакой защиты от пыли и влаги у этих смартфонов нет.
Кроме того, у Pixel 4 XL разблокировка по лицу в итоге не работала. И так как в целом оба устройства пришли с дефектами, то и вы, скорее всего, получите смартфоны с какими-то недочётами.
Диагональ экрана у версии Pixel 4 равнялась 5,7 дюйма, у версии Pixel 4 XL - 6,3 дюйма. Правда, они иногда зеленили при снижении яркости.
В обеих версиях стоит процессор Snapdragon 855. Объём памяти составляет здесь 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной. Работает устройство в целом очень быстро.
На данный момент работают Pixel 4 и Pixel 4 XL на Android 13. Правда, до 14-й версии они уже не обновятся, но обновления безопасности всё же будут приходить на эти устройства ещё несколько лет.
Самый большой недостаток Pixel 4 и 4 XL - их автономность. Объём аккумуляторов составляет у них 2800 и 3700 мА*ч. Из-за этого Pixel 4 XL еле доживает до конца дня, а Pixel 4 вообще не выдерживает даже один день. Ещё у смартфонов есть поддержка беспроводной зарядки.
Что касается камер, то ультраширика у смартфонов нет. Но есть основной широкоугольный модуль на 12 МП, телевик на 16 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
В целом Google Pixel 4 и Pixel 4 XL сегодня всё ещё актуальны. И если вы найдёте их в хорошем состоянии, то можете смело брать. Правда, всё это будет относиться по большей части всё-таки к версии XL.
Напомним, что по состоянию на 13 апреля цена на смартфон Google Pixel 4 в маркетплейсе AliExpress начинается с примерно 14 200 рублей. Google Pixel 4 XL можно приобрести от 16 350 рублей соответственно.