Google Pixel 5a назвали лучшим за всю историю фирменным смартфоном Google

Максим подчеркнул, что в 5а добавилось очень много улучшений (и изменений). И это совсем не слегка усовершенствованная версия 4а.

Во-первых, комплектация. Иголки для извлечения лотка с SIM-картой, кабель USB-C, 18-ваттный блок питания - это то, что можно найти в коробке, кроме самого смартфона.

Затем - стоимость. Продаётся он только в США и Японии. В Америке его цена - 450 долларов (примерно 33 тысячи рублей). В то же время Pixel 5 стоил 699 долларов (около 51 тысячи рублей), Pixel 4a 5G - 499 (примерно 36 300 рублей), а Pixel 4a - 349 (25 400 рублей). В России стоит аппарат 40-45 тысяч рублей, но цена ещё будет снижаться.

Третье - размер смартфона. Он сам по себе стал больше, чем 4a и 4a 5G: диагональ - 6,34 дюйма. В остальном дисплей ничем особо не отличается от того, что на предыдущих версиях. А по габаритам телефон, по мнению ведущего, оптимальный - держать в руке его удобно.

Четвёртое - увеличенный объём батареи. Аккумулятор теперь на 4 680 мАч. Это два полноценных дня работы и от 8 часов экранного времени.

Пятое - микрофон с шумоподавлением. При этом динамики и звук особо не изменились.

Шестое - камера. В основном такая же, как раньше, но изменились некоторые детали. Например, больше нет лазерного автофокуса, поэтому фокусировка происходит медленнее. Кроме того, отмечает Максим, это первый смартфон Google, где нет безлимитного хранилища фото.