Google Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max сравнили

Google Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max сравнилиРезультаты оказались неоднозначными
Ведущий канала SuperSaf сравнил ключевые параметры самых современных на сегодняшний день мобильных устройств Apple и Google: iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6 Pro. Смартфон Apple во многом опережает новинку Google.
- Сборка и дизайн. С точки зрения дизайна оба аппарата, по мнению эксперта, смотрятся стильно. В то же время если iPhone 13 Pro Max сильно похож на 12 Pro Max, то Pixel 6 Pro по сравнению с предыдущей моделью выглядит обновлённым. Одна из деталей, которая привлекает ведущего в iPhone, - это матовый корпус. У Pixel белого цвета корпус глянцевый, поэтому на нём остаются отпечатки пальцев (хотя вообще существует эта же модель в матовом корпусе).
У iPhone боковая рамка выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее алюминиевой у Pixel; края корпуса последнего изогнутые, а у iPhone 13 Pro Max они плоские. В то же время из-за подобной технологии вес продукта Apple оказывается немного больше: 238 г против 210 г у смартфона Google.
По ширине тоже есть некоторые отличия: iPhone чуть шире, чем Pixel. Именно поэтому держать в руке удобнее смартфон Pixel 6 Pro. А вот погрузить в воду iPhone можно на 6 метров, а не на 1,5 метра, как устройство Google.
- Дисплей. Оба экрана созданы на основе OLED-технологии. Но одно из важных отличий - в том, что у Pixel дисплей изогнутый, а у iPhone - плоский. Поэтому защитное стекло устанавливать будет гораздо проще на гаджет Apple. Плотность пикселей у Pixel также больше (512 PPI), чем у 13-й модели iPhone (458 PPI), что даёт возможность получить более чёткую картинку.
Однако iPhone 13 Pro Max опережает конкурента по яркости: 1000 нит (обычный режим), 1200 нит (HDR) и 500 нит, 800 нит у Pixel 6 Pro. Поэтому если вы много пользуетесь смартфоном на солнце или часто ходите в тёмных очках, то лучше выбрать iPhone 13 Pro Max.
Кроме того, на Pixel есть возможность настроить отображение времени, погоды, уведомлений на выключенном экране, в то время как у iPhone подобно функции нет. Сам же по себе экран с фронтальной камерой выглядит современнее на новинке Google.
Технология разблокировки Face ID на iPhone удобна, однако, по словам ведущего, из-за ношения маски в общественных местах ему было бы проще со сканером отпечатков.
- Камеры. В целом по функциональности они схожи. При дневном освещении при съёмке на основную камеру преимущество оказывается у Pixel. Кроме того, этот смартфон делает очень яркие ночные фотографии. В то же время iPhone 13 Pro Max при слабом освещении лучше справляется с деталями.
Что касается сверхширокоугольных объективов, то у Pixel 6 Pro вновь динамический диапазон лучше, хотя и не такой широкий, как у iPhone. А благодаря телеобъективу Pixel можно получить более качественные фото при увеличении в 4, 10 и 15 раз.
В то же время при съёмке портретных фото iPhone 13 Pro Max работает лучше благодаря сканеру LiDAR. А вот с селфи всё зависит от ваших предпочтений: цветопередача на фото, сделанного на Pixel, более естественная, а на iPhone кожа получается оранжевого оттенка.
В съёмке видео смартфон Google традиционно проигрывает продукту Apple. Несмотря на то что качество съёмки в целом улучшилось, всё равно iPhone 13 Pro Max демонстрирует лучший общий динамический диапазон, стабилизацию. В тёмное время суток видео тоже получаются лучше. По функциональности большие возможности предоставляет тоже iPhone: у Pixel есть возможность записи видеороликов в 4К 60 к/с только на основную камеру.
- Производительность. При выполнении повседневных задач оба процессора работают превосходно. Однако если сравнить результаты тестов, то будет видно, что A15 Bionic чип Google. В играх iPhone тоже показывается себя лучше соперника.
Объём оперативной памяти у Pixel - 12 ГБ, в то время как у iPhone - в два раза меньше. Проблема смартфона Apple заключается также в том, что приложения в фоновом режиме у него не работают: например, если вы выходите из Instagram во время загрузки фото, то эта загрузка автоматически приостанавливается, пока вы вновь не откроете программу.
- Операционная система. Ещё одна вещь - обновления операционной системы. Поддержка обновлений на iPhone длится минимум пять лет, а на Pixel - три года. Поэтому если вы собираетесь пользоваться устройством много лет, то лучше приобретать продукт Apple.
- Динамики. В целом стереозвучание у смартфонов отличное, но некоторое преимущество имеет iPhone 13 Pro Max, дающий более качественный звук.
- Разъёмы. Порт USB-C универсален, а вот Lightning нет. К тому же если ещё использовать, помимо iPhone, iPad, то придётся носить с собой не один, а два кабеля, поскольку у устройств разные разъёмы.
- Аккумулятор. Ёмкость батареи у Google Pixel 6 Pro немного больше, чем у iPhone 13 Pro Max: 5003 мАч и 4373 мАч. Несмотря на это, время работы у iPhone оказывается на 20 процентов больше. При этом Pixel поддерживает зарядку на 30 Вт по сравнению с 20-ваттной у Apple. При беспроводной зарядке мощность тоже выше. А что касается устройств для беспроводной зарядки, то MagSafe оказывается удобнее Pixel Stand. Также у Pixel есть функция зарядки других устройств от самого смартфона: например, беспроводных наушников.
- Стоимость. У Google Pixel 6 Pro есть варианты со 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ (доступна лишь в США), в то время как Apple предлагает версию даже с 1 ТБ. В то же время цена у Pixel в любом случае немного ниже, чем у iPhone. То есть за одну и ту же стоимость можно получить комплектацию Pixel с большим объёмом памяти.