Google Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro Max сравнили

Ведущий канала SuperSaf сравнил ключевые параметры самых современных на сегодняшний день мобильных устройств Apple и Google: iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6 Pro. Смартфон Apple во многом опережает новинку Google.

Сборка и дизайн. С точки зрения дизайна оба аппарата, по мнению эксперта, смотрятся стильно. В то же время если iPhone 13 Pro Max сильно похож на 12 Pro Max, то Pixel 6 Pro по сравнению с предыдущей моделью выглядит обновлённым. Одна из деталей, которая привлекает ведущего в iPhone, - это матовый корпус. У Pixel белого цвета корпус глянцевый, поэтому на нём остаются отпечатки пальцев (хотя вообще существует эта же модель в матовом корпусе).

У iPhone боковая рамка выполнена из нержавеющей стали, которая прочнее алюминиевой у Pixel; края корпуса последнего изогнутые, а у iPhone 13 Pro Max они плоские. В то же время из-за подобной технологии вес продукта Apple оказывается немного больше: 238 г против 210 г у смартфона Google.

По ширине тоже есть некоторые отличия: iPhone чуть шире, чем Pixel. Именно поэтому держать в руке удобнее смартфон Pixel 6 Pro. А вот погрузить в воду iPhone можно на 6 метров, а не на 1,5 метра, как устройство Google.

Дисплей. Оба экрана созданы на основе OLED-технологии. Но одно из важных отличий - в том, что у Pixel дисплей изогнутый, а у iPhone - плоский. Поэтому защитное стекло устанавливать будет гораздо проще на гаджет Apple. Плотность пикселей у Pixel также больше (512 PPI), чем у 13-й модели iPhone (458 PPI), что даёт возможность получить более чёткую картинку.

Однако iPhone 13 Pro Max опережает конкурента по яркости: 1000 нит (обычный режим), 1200 нит (HDR) и 500 нит, 800 нит у Pixel 6 Pro. Поэтому если вы много пользуетесь смартфоном на солнце или часто ходите в тёмных очках, то лучше выбрать iPhone 13 Pro Max.

Кроме того, на Pixel есть возможность настроить отображение времени, погоды, уведомлений на выключенном экране, в то время как у iPhone подобно функции нет. Сам же по себе экран с фронтальной камерой выглядит современнее на новинке Google.

Технология разблокировки Face ID на iPhone удобна, однако, по словам ведущего, из-за ношения маски в общественных местах ему было бы проще со сканером отпечатков.