Google Pixel 8a получил 7.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Опубликовано 21 мая 2024, 23:15
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Google Pixel 8a получил 7.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьИ это довольно неплохо
Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Pixel 8a и выяснил, насколько легко его будет починить, если какая-то деталь выйдет из строя.
После снятия задней пластиковой крышки у Pixel 8a вам придётся открутить 17 винтиков. Для извлечения батареи есть специальный язычок, но эксперт также использовал для этого изопропиловый спирт. Для замены экрана нужно будет его просто нагреть и снять. То есть полностью разбирать телефон для этого не требуется.
В целом Pixel 8a получил 7,5 баллов из 10 возможных. Из них: 2 из 2 за расположение деталей внутри и время ремонта, 2 из 2 за простоту поиска различных компонентов, 2 из 2 за простоту замены экрана, 1 из 2 за простоту замены аккумулятора, 0,5 из 2 за простоту замены других запчастей.