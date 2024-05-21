Google Pixel 8a получил 7.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

После снятия задней пластиковой крышки у Pixel 8a вам придётся открутить 17 винтиков. Для извлечения батареи есть специальный язычок, но эксперт также использовал для этого изопропиловый спирт. Для замены экрана нужно будет его просто нагреть и снять. То есть полностью разбирать телефон для этого не требуется.