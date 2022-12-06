Google сократила время обновления Android почти в два раза

Первым об этом написал Мишаал Рахман, ведущий специалист Esper. Он заметил, что два новых исправления для Android Open Source Project (AOSP) привели к тому, что время установки обновлений ощутимо сократилось.

В качестве примера он привёл OTA-апдейт Pixel 6 Pro, объём которого составил 2,2 ГБ. Если раньше такое обновление устанавливалось бы около 23 минут, то теперь речь идёт лишь о 13 минутах.

Напомним, что впервые бесшовное обновление Android было представлено в 2016 году. Тогда поисковый гигант предлагал обновиться новым способом с Android 7.0 Nougat. Причём функция была эксклюзивной для гуглофонов — Nexus 6, Nexus 5X и Nexus 6P.

Работает такая система очень просто — телефоны Pixel устанавливают OTA-обновления в фоновом режиме на неактивную часть устройства. Это позволяет владельцу смартфона и дальше использовать своё устройство вплоть до завершения установки. Когда же обновление закончится, девайс будет предложено перезагрузить.