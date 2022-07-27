Говорят, что OnePlus 9RT лучше вдвое более дорогого Samsung S22+. А как вышло на деле?

Ведущий канала «SMART ОБЗОР» сравнил по характеристикам и в работе смартфоны OnePlus 9RT и Samsung Galaxy S22+. Samsung действительно оказался лучше, но намного ли?

В комплекте с Samsung S22+ идёт только кабель для зарядки, а вот вместе с OnePlus вы получите чехол, кабель, блок питания в 65 Вт. Помимо этого, на экран 9RT сразу же наклеена защитная плёнка. Держать в руке удобнее без чехла при этом не более компактный Samsung, а OnePlus. Сканер отпечатка срабатывает быстрее тоже на S22+. То же самое можно сказать и о звучании.

Дисплеи аппаратов имеют схожие характеристики, но качественнее всё равно экран у Samsung. Он обладает хорошими углами обзора, большей пиковой яркостью (1600 нит против 1300 нит у OnePlus), однако ШИМ у него очень сильный.

Из процессоров на Samsung S22+ установлен Exynos 2200 либо Snapdragon 8 Gen 1 (ОЗУ - 8 ГБ), на OnePlus 9RT - Snapdragon 888 (ОЗУ - 8/12 ГБ). Результаты стресс-теста оказываются у смартфонов примерно одинаковыми. Если сравнивать версию S22+ на Snapdragon и на Exynos, то первая будет работать гораздо шустрее как в повседневной жизни, так и в играх. Все замеры вы можете увидеть ниже.