Говорят, что OnePlus 9RT лучше вдвое более дорогого Samsung S22+. А как вышло на деле?Выяснил эксперт
Ведущий канала «SMART ОБЗОР» сравнил по характеристикам и в работе смартфоны OnePlus 9RT и Samsung Galaxy S22+. Samsung действительно оказался лучше, но намного ли?
В комплекте с Samsung S22+ идёт только кабель для зарядки, а вот вместе с OnePlus вы получите чехол, кабель, блок питания в 65 Вт. Помимо этого, на экран 9RT сразу же наклеена защитная плёнка. Держать в руке удобнее без чехла при этом не более компактный Samsung, а OnePlus. Сканер отпечатка срабатывает быстрее тоже на S22+. То же самое можно сказать и о звучании.
Дисплеи аппаратов имеют схожие характеристики, но качественнее всё равно экран у Samsung. Он обладает хорошими углами обзора, большей пиковой яркостью (1600 нит против 1300 нит у OnePlus), однако ШИМ у него очень сильный.
Из процессоров на Samsung S22+ установлен Exynos 2200 либо Snapdragon 8 Gen 1 (ОЗУ - 8 ГБ), на OnePlus 9RT - Snapdragon 888 (ОЗУ - 8/12 ГБ). Результаты стресс-теста оказываются у смартфонов примерно одинаковыми. Если сравнивать версию S22+ на Snapdragon и на Exynos, то первая будет работать гораздо шустрее как в повседневной жизни, так и в играх. Все замеры вы можете увидеть ниже.
Автономность у OnePlus и Samsung средняя: хватает их на 6-7 часов при стандартном пользовании и на 4-4,5 часа на максимальной яркости с использованием интернета. Объём аккумулятора в обоих случаях составляет 4500 мА*ч.
Заряжается S22+ довольно быстро: на 69 процентов за полчаса и на 100 процентов - за час при помощи зарядки в 45 Вт. Хотя, конечно, OnePlus по этому пункту обходит Samsung за счёт 65-ваттной зарядки: чтобы полностью зарядиться, ему надо 30-35 минут. При этом Samsung поддерживает беспроводную зарядку в отличие от OnePlus 9RT.
В плане фото- и видеосъёмки лидером оказывается всё же Samsung. Хотя если сравнивать снимки с основной камеры, то они будут очень близкими по качеству, тогда как с фронтальной - однозначно лучше на S22+. Что касается видео, то оба устройства могут достойно снимать в 4К 60 к/с.
Вывод
Смартфон OnePlus 9RT представляет собой очень качественное решение. На практике он действительно близок к флагманскому уровню, заключает эксперт.