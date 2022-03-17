Говорят, что Redmi Note 11 Pro 5G — не особо удачный смартфон. Правда ли это

По сравнению с предшественником Note 10 Pro комплектация у Redmi Note 11 Pro 5G, по словам ведущего, стала лучше. Появилась более мощная зарядка - в 67 Вт. Правда, при этом защитной плёнки на экране смартфона уже не оказалось. Чехол здесь прозрачный, и он иногда мешает касаться сканера отпечатка пальцев для разблокировки. Также он в отличие от того, что идёт в комплекте с Note 10 Pro, не матовый.

Далее - о дисплее. Для среднего сегмента в целом экран у Note 11 Pro 5G вполне адекватный. Максимальная яркость у него также хорошая - до 1200 нит. Что касается ШИМа, то аппарат оказывается лучше большинства смартфонов, которые стоят дороже.

Процессор здесь установлен Snapdragon 695. Он мощнее, чем у Note 10 Pro. В первом прогоне в Antutu он набирается 400 тысяч баллов и далее теряет примерно 10 процентов к четвёртому прогону. В стресс-тесте новая модель также показывает вполне хорошие результаты: теряет в целом в производительности она около 70 процентов, нагревается до 39 градусов.

Из игр Shadowgun Legends можно запускать на высоких настройках. Эксперт 20 минут играл в этот проект. По его словам, сначала частота кадров составляет при этом 70-80 к/с, однако довольно быстро снижается до 60 к/с. Затем FPS уже будет находиться в районе 40-60 к/с. В последние 10 минут ему пришлось снизить настройки до средних, и частота кадров составила уже 50-60 к/с.