Говорят, что Redmi Note 11 Pro 5G — не особо удачный смартфон. Правда ли это

Говорят, что Redmi Note 11 Pro 5G — не особо удачный смартфон. Правда ли этоУзнали в выпуске на YouTube-канале «Smart Обзор»
По сравнению с предшественником Note 10 Pro комплектация у Redmi Note 11 Pro 5G, по словам ведущего, стала лучше. Появилась более мощная зарядка - в 67 Вт. Правда, при этом защитной плёнки на экране смартфона уже не оказалось. Чехол здесь прозрачный, и он иногда мешает касаться сканера отпечатка пальцев для разблокировки. Также он в отличие от того, что идёт в комплекте с Note 10 Pro, не матовый.
Далее - о дисплее. Для среднего сегмента в целом экран у Note 11 Pro 5G вполне адекватный. Максимальная яркость у него также хорошая - до 1200 нит. Что касается ШИМа, то аппарат оказывается лучше большинства смартфонов, которые стоят дороже.
Процессор здесь установлен Snapdragon 695. Он мощнее, чем у Note 10 Pro. В первом прогоне в Antutu он набирается 400 тысяч баллов и далее теряет примерно 10 процентов к четвёртому прогону. В стресс-тесте новая модель также показывает вполне хорошие результаты: теряет в целом в производительности она около 70 процентов, нагревается до 39 градусов.
Из игр Shadowgun Legends можно запускать на высоких настройках. Эксперт 20 минут играл в этот проект. По его словам, сначала частота кадров составляет при этом 70-80 к/с, однако довольно быстро снижается до 60 к/с. Затем FPS уже будет находиться в районе 40-60 к/с. В последние 10 минут ему пришлось снизить настройки до средних, и частота кадров составила уже 50-60 к/с.
В плане автономности новинка даёт от 6,5 до 8 часов работы экрана. Это уровень чуть выше среднего. После часа просмотра видео на YouTube заряд снизился на 6 процентов, после получаса игры в Shadowgun Legends - на 9 процентов.
Заряжается устройство тоже довольно быстро. За 15 минут - на 47 процентов, за 45 минут - на 95 процентов.
Что касается камер, то модули у Note 11 Pro 5G вполне обычные. Оптической стабилизации также здесь нет. При достаточном освещении снимки на основную камеру получаются довольно приемлемые. При этом макрообъектив и широкоугольный объектив работают довольно плохо.
Видео же снимать можно максимум в 1080p 30 к/с. Стабилизация работает плохо, и качество картинки тоже не очень хорошее. В то же время Note 10 Pro снимал видео однозначно лучше, к тому же поддерживал съёмку в 4К 30 к/с.
Датчик приближения работает у Note 11 Pro 5G тоже не всегда корректно, отмечает специалист.
В целом Redmi Note 11 Pro 5G оказался довольно спорным устройством. С одной стороны, у него нет каких-то значительных минусов, кроме видеосъёмки. С другой - он мало чем лучше Note 10 Pro: отличается от него он более мощной зарядкой, процессором, более высокой частотой обновления экрана.