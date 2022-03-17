Телефоны
Сегодня в 12:06
3 мин.

Говорят, что Redmi Note 11 Pro 5G — не особо удачный смартфон. Правда ли это

Узнали в выпуске на YouTube-канале «Smart Обзор»
Эксперты канала «Smart Обзор» оценили основные характеристики смартфона Redmi Note 11 Pro 5G. О результатах обзора - в статье.
Говорят, что Redmi Note 11 Pro 5G — не особо удачный смартфон. Правда ли это

По сравнению с предшественником Note 10 Pro комплектация у Redmi Note 11 Pro 5G, по словам ведущего, стала лучше. Появилась более мощная зарядка - в 67 Вт. Правда, при этом защитной плёнки на экране смартфона уже не оказалось. Чехол здесь прозрачный, и он иногда мешает касаться сканера отпечатка пальцев для разблокировки. Также он в отличие от того, что идёт в комплекте с Note 10 Pro, не матовый.

Далее - о дисплее. Для среднего сегмента в целом экран у Note 11 Pro 5G вполне адекватный. Максимальная яркость у него также хорошая - до 1200 нит. Что касается ШИМа, то аппарат оказывается лучше большинства смартфонов, которые стоят дороже.

Процессор здесь установлен Snapdragon 695. Он мощнее, чем у Note 10 Pro. В первом прогоне в Antutu он набирается 400 тысяч баллов и далее теряет примерно 10 процентов к четвёртому прогону. В стресс-тесте новая модель также показывает вполне хорошие результаты: теряет в целом в производительности она около 70 процентов, нагревается до 39 градусов.

Из игр Shadowgun Legends можно запускать на высоких настройках. Эксперт 20 минут играл в этот проект. По его словам, сначала частота кадров составляет при этом 70-80 к/с, однако довольно быстро снижается до 60 к/с. Затем FPS уже будет находиться в районе 40-60 к/с. В последние 10 минут ему пришлось снизить настройки до средних, и частота кадров составила уже 50-60 к/с.

1 / 4

В плане автономности новинка даёт от 6,5 до 8 часов работы экрана. Это уровень чуть выше среднего. После часа просмотра видео на YouTube заряд снизился на 6 процентов, после получаса игры в Shadowgun Legends - на 9 процентов.

Заряжается устройство тоже довольно быстро. За 15 минут - на 47 процентов, за 45 минут - на 95 процентов.

1 / 3

Что касается камер, то модули у Note 11 Pro 5G вполне обычные. Оптической стабилизации также здесь нет. При достаточном освещении снимки на основную камеру получаются довольно приемлемые. При этом макрообъектив и широкоугольный объектив работают довольно плохо.

Видео же снимать можно максимум в 1080p 30 к/с. Стабилизация работает плохо, и качество картинки тоже не очень хорошее. В то же время Note 10 Pro снимал видео однозначно лучше, к тому же поддерживал съёмку в 4К 30 к/с.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Датчик приближения работает у Note 11 Pro 5G тоже не всегда корректно, отмечает специалист.

В целом Redmi Note 11 Pro 5G оказался довольно спорным устройством. С одной стороны, у него нет каких-то значительных минусов, кроме видеосъёмки. С другой - он мало чем лучше Note 10 Pro: отличается от него он более мощной зарядкой, процессором, более высокой частотой обновления экрана.

Источник: SMART ОБЗОР
Новости партнеров
Новости партнеров