Говорят, Samsung Galaxy A73 почти не отличается от A72 по скорости работы. Теперь есть сравнение

Говорят, Samsung Galaxy A73 почти не отличается от A72 по скорости работы. Теперь есть сравнениеЗапускали эти смартфоны в различных играх и приложениях
Эксперт YouTube-канала TechReason сравнил по мощности два смартфона от Samsung: Galaxy А72 2021 года и A73 - 2022 года. Намного ли быстрее будет новинка?
Фото: TechReason
Ведущий YouTube-канала TechReason запустил на Galaxy А72 и А73 несколько приложений и игр, чтобы понять, насколько большая разница в скорости работы между новой и старой моделью. При этом А73 оснащён процессором 778G и 8 ГБ оперативной памяти, а А72 - 720G и тоже 8 ГБ ОЗУ.
Запустился из двух устройств, как и ожидалось, А73. Причём разница в скорости оказалась довольно значительной: 5-6 секунд. Также нужно отметить, что частота обновления дисплея у Galaxy А72 равняется 90 Гц, тогда как у А73 - 120 Гц.
Настройки, «набиратель» номера быстрее загружались на А73. То же самое касается Amazon.
В играх разница между смартфонами становится ещё более заметной. Candy Crush открылась заметно быстрее на А73 по сравнению с А72. Та же самая ситуация - с Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG: BATTLEGROUNDS. Разница в скорости составляла 2-4 секунды.
Twitter тоже быстрее запускался на А73. Заметно быстрее загрузилось и приложение камеры на Galaxy A73.
Выигрывает Samsung Galaxy A73 и по скорости загрузки веб-страниц в браузере.
Вывод
По итогам тестирования выяснилось, что на самом деле разница между Galaxy A73 и А72 в плане скорости работы - очень заметная. Хотя в основном это видно в играх.