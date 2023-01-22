Говорят, Samsung Galaxy A73 почти не отличается от A72 по скорости работы. Теперь есть сравнение

Ведущий YouTube-канала TechReason запустил на Galaxy А72 и А73 несколько приложений и игр, чтобы понять, насколько большая разница в скорости работы между новой и старой моделью. При этом А73 оснащён процессором 778G и 8 ГБ оперативной памяти, а А72 - 720G и тоже 8 ГБ ОЗУ.

Запустился из двух устройств, как и ожидалось, А73. Причём разница в скорости оказалась довольно значительной: 5-6 секунд. Также нужно отметить, что частота обновления дисплея у Galaxy А72 равняется 90 Гц, тогда как у А73 - 120 Гц.

Настройки, «набиратель» номера быстрее загружались на А73. То же самое касается Amazon.

В играх разница между смартфонами становится ещё более заметной. Candy Crush открылась заметно быстрее на А73 по сравнению с А72. Та же самая ситуация - с Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG: BATTLEGROUNDS. Разница в скорости составляла 2-4 секунды.