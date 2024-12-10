GSMArenа сравнили iPhone 16 Pro Max c Samsung S24 Ultra и выбрали лучший

iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra имеют титановые рамки, при этом задние панели у них сделаны из стекла. Оба устройства имеют защиту IP68, но водонепроницаемость лучше у iPhone: он выдерживает погружение в воду до 6 м на 30 минут, а Samsung — до 1,5 м.

У iPhone 16 PM экран имеет диагональ 6,9 дюйма. Стекло у него стало более устойчивым к повреждениям, а рамки — тоньше. Galaxy S24 Ultra поставляется с экраном на 6,8 дюйма. Лучшее качество изображения даёт Samsung, но разница невооружённым глазом мало заметна. Также дисплей Samsung более матовый и меньше «бликует» на солнце, вырез для селфи-камеры у него тоже меньше, чем у iPhone.

Разблокировка на iPhone 16 Pro Max происходит по лицу (Face ID). На Samsung Galaxy S24 Ultra вы тоже можете использовать разблокировку по лицу, но безопаснее будет сканер отпечатков пальцев на этом смартфоне.

Оба смартфона имеют громкие стереодинамики.

iPhone 16 Pro Max оснащён чипом A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. На Galaxy S24 Ultra стоит Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти. В целом и тот, и другой смартфон без проблем справится с любыми задачами и играми. Результаты их тестирования — ниже.

Что касается батареи, то на iPhone 16 Pro Max стоит аккумулятор на 4685 мАч, на Samsung Galaxy S24 Ultra — на 5000 мАч. При этом, как ни странно, немного дольше работает iPhone, а вот заряжается он намного медленнее (за почти 2 часа против 1 часа 5 минут у Samsung). У Galaxy S24 Ultra есть также поддержка реверсивной зарядки, чего нет у iPhone.

По части камер iPhone 16 Pro Max имеет на задней панели основной объектив на 48 МП, телевик на 12 МП с 5-кратным зумом, ультраширик на 48 МП и LiDAR сканер. В то же время Samsung Galaxy S24 Ultra предлагает основную камеру на 200 МП, два телефотообъектива (на 10 МП с 3-кратным увеличением и на 50 МП с 5-кратным увеличением), ультраширик на 12 МП. С точки зрения универсальности камеры выигрывает в целом Samsung. Примеры фото вы можете увидеть ниже.