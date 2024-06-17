Helio G91 Ultra (Xiaomi) сравнили с G99 Ultimate (Tecno) по скорости в реальной жизни

Опубликовано 17 июня 2024, 12:00
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Helio G91 Ultra (Xiaomi) сравнили с G99 Ultimate (Tecno) по скорости в реальной жизниКто быстрее?
Эксперт YouTube-канала Tech Reason узнал, какой смартфон быстрее открывает различные игры и приложения: Redmi 13 или Tecno Spark 20 Pro Plus.
Tecno Spark 20 Pro Plus работает на процессоре Helio G99 Ultimate, имеет 8 ГБ оперативной памяти. С другой стороны, Redmi 13 оснащён процессором Helio G91 Ultra и тоже 8 ГБ ОЗУ.
Запустился быстрее из двух устройств Tecno Spark 20 Pro Plus. Причём разница в скорости составила более 10 секунд.
Набиратель номера немного быстрее открылся на Tecno Spark 20 Pro Plus, настройки тоже. Та же ситуация с открытием Amazon.
Что касается игр, то они тоже быстрее открывались на Tecno. Хотя, например, Spotify быстрее запустился на Redmi.
Вывод
Новый Helio G91 Ultra на Xiaomi работает определённо медленнее, чем G99 Ultimate. Это касается и игр, и системных приложений.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия Филимонова