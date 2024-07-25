HMD Skyline от создателей Android-смартфонов Nokia протестировали

В коробке с HMD Skyline идут только кабель, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, документация. Разблокировка происходит через датчик, встроенный в кнопку питания. Также слева у смартфона есть специальная кнопка. При двойном нажатии на неё вы включите фонарик. Кроме того, вы можете на неё поставить любую команду в настройках.

К сожалению, HDM обещает лишь два года обновлений операционной системы. То есть вы получите лишь Android 15 и 16. Кроме того, вам доступны лишь конфигурации на 128 и 256 ГБ, но память можно расширить при помощи карты памяти.

Работает смартфон на Snapdragon 7s Gen 2. Оперативной памяти — 8 или 12 ГБ. Временами смартфон немного подвисает. Например, когда вы делаете серию снимков. Приложения тоже запускаются иногда с задержкой.