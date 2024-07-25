HMD Skyline от создателей Android-смартфонов Nokia протестировали

HMD Skyline от создателей Android-смартфонов Nokia протестировалиИ рассказали о её характеристиках
В коробке с HMD Skyline идут только кабель, скрепка для открытия лотка для SIM-карт, документация. Разблокировка происходит через датчик, встроенный в кнопку питания. Также слева у смартфона есть специальная кнопка. При двойном нажатии на неё вы включите фонарик. Кроме того, вы можете на неё поставить любую команду в настройках.
К сожалению, HDM обещает лишь два года обновлений операционной системы. То есть вы получите лишь Android 15 и 16. Кроме того, вам доступны лишь конфигурации на 128 и 256 ГБ, но память можно расширить при помощи карты памяти.
Работает смартфон на Snapdragon 7s Gen 2. Оперативной памяти — 8 или 12 ГБ. Временами смартфон немного подвисает. Например, когда вы делаете серию снимков. Приложения тоже запускаются иногда с задержкой.
Ёмкость аккумулятора у HMD Skyline — 4600 мА*ч. Поддерживает смартфон проводную зарядку на 33 Вт, беспроводную — на 15 Вт.
Основная камера имеет у устройства разрешение 108 МП, сверхширик — 13 МП, телевик — 50 МП. По умолчанию вы будете снимать в режиме 12 МП. Примеры фото — выше. Видео можно записывать в 4К 30 к/с.
Селфи-камера имеет 50 МП. У неё есть автофокус, а видео она записывает только в 1080p 30 или 60 к/с.
Ещё один плюс HMD Skyline — высокая ремонтопригодность. Вы даже можете разобрать и заменить какие-то запчасти у этого смартфона самостоятельно.
Вывод
У HMD Skyline привлекательный дизайн и есть поддержка беспроводной зарядки. Но автономность у него не так хороша. То же самое касается поддержки ПО.