Honor 400 Lite сравнили с Poco M7 Pro

Honor 400 Lite и Poco M7 Pro 5G работают на без одного и того же процессора - Dimensity 7025-Ultra.

Дизайн у смартфонов совершенно разный. Однозначно дороже и интереснее смотрится Honor. Аккумулятор у 400 Lite на 5230 мАч, тогда как у M7 Pro - 5110 мАч. По дисплею выигрывает тоже Honor, как и по скорости работы. С результатами тестирования устройств вы можете ознакомиться ниже на графиках.

С точки зрения звучания у Poco значительный перевес. Всё потому, что у него стерео. Honor же оснащён только монодинамиком.