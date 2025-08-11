Honor 400 Lite сравнили с Poco M7 Pro

Honor 400 Lite сравнили с Poco M7 ProВ целом выбрать из них очень непросто
Honor 400 Lite и Poco M7 Pro 5G работают на без одного и того же процессора - Dimensity 7025-Ultra.
Дизайн у смартфонов совершенно разный. Однозначно дороже и интереснее смотрится Honor. Аккумулятор у 400 Lite на 5230 мАч, тогда как у M7 Pro - 5110 мАч. По дисплею выигрывает тоже Honor, как и по скорости работы. С результатами тестирования устройств вы можете ознакомиться ниже на графиках.
С точки зрения звучания у Poco значительный перевес. Всё потому, что у него стерео. Honor же оснащён только монодинамиком.
По автономности выигрывает Honor. У него больше батарея, а также он способен проработать 2 суток (Poco - 1-1,5 дня).
Основная камера у Honor на 108 МП, но без оптической стабилизации, а также есть ширик. У Poco основной сенсор меньше, но уже с оптической стабилизацией. Особенно ощущается это при записи видео. В обоих случаях снимать видео можно максимум в 1080р 30 к/с, но по детализации, плавности чуть интереснее М7 Pro.
Вывод
По ощущениям от использования Poco М7 Pro и Honor 400 Lite - это совсем разные смартфоны. У Honor интереснее дизайн, лучше экран, более шустрая оболочка. В то же время Poco демонстрирует неплохие возможности в съёмке фото и видео. Но если вам нужен именно Poco, то рассмотрите М6 Pro: он несильно хуже по скорости работы, зато умеет записывать видео в 1080р 60 к/с и стоит дешевле, чем М7 Pro или Honor 400 Lite.