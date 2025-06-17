Honor 400 Pro выступил на равных с Samsung S25 в сравнительном тесте

Honor 400 Pro выступил на равных с Samsung S25 в сравнительном тестеПоэтому платить больше за Galaxy нет смысла
Honor 400 Pro стоит дешевле Samsung S25, но много ли вы теряете, сэкономив деньги?
Дисплей у 400 Pro гораздо больше: его диагональ составляет 6,7". Матрица при этом AMOLED, разрешение 1280р, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 5000 нит. S25 предлагает разрешение Full HD, 6,2", матрицу Dynamic AMOLED 2Х, максимальную яркость 2600 нит. Для глаз более комфортен будет Honor за счёт наличия ШИМ-регулировки яркости с частотой 3840 Гц, циркадного ночного режима и функции борьбы с укачиванием.
S25 оснащён защитой от воды по стандарту IP68, а 400 Pro - по стандарту IP68 и IP69.
По мощности у Galaxy есть очевидное преимущество. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite для Galaxy, тогда как Honor - на Snapdragon 8 Gen 3. Правда, в реальной жизни вы не почувствуете разницы в скорости работы обоих смартфонов.
Компания Samsung обещает 7 лет обновлений для S25, а Honor - только 2 года для 400 Pro.
Камеры на задней панели у смартфонов тройные, но по характеристикам гораздо мощнее модули у Honor. Это основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, телевик на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширик на 12 МП. У S25 стоит основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией и меньшим сенсором, телевик на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, сверхширик на 12 МП.
Основная камера 400 Pro делает более детализированные и резкие снимки даже в дневное время. Ещё сильнее это заметно при слабом освещении. Телевик у Honor тоже фотографирует лучше, а ещё у него лучше обработка кожи на портретных снимках. По селфи-камере победителем стал тоже Honor: да и на бумаге этот объектив превосходит тот, что у Samsung (50 МП против 12 МП).
S25 смог продержаться целый день при умеренной нагрузке, а вот 400 Pro - два дня. Хотя и аккумулятор у первого - на 4000 мАч, а у второго - на 6000 мАч. Также Honor поддерживает зарядку мощностью 100 Вт (проводная) и 50 МП (беспроводная), а Galaxy - 25 Вт и 15 Вт соответственно.
Вывод
На самом деле вы совсем ничего не потеряете, заплатив за Honor 400 Pro меньше, чем за Galaxy S25. Хотя Samsung, конечно, больше понравится любителям компактных смартфонов.