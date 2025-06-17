Honor 400 Pro выступил на равных с Samsung S25 в сравнительном тесте

Компания Samsung обещает 7 лет обновлений для S25, а Honor - только 2 года для 400 Pro.

Камеры на задней панели у смартфонов тройные, но по характеристикам гораздо мощнее модули у Honor. Это основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией, телевик на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширик на 12 МП. У S25 стоит основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией и меньшим сенсором, телевик на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, сверхширик на 12 МП.

Основная камера 400 Pro делает более детализированные и резкие снимки даже в дневное время. Ещё сильнее это заметно при слабом освещении. Телевик у Honor тоже фотографирует лучше, а ещё у него лучше обработка кожи на портретных снимках. По селфи-камере победителем стал тоже Honor: да и на бумаге этот объектив превосходит тот, что у Samsung (50 МП против 12 МП).

S25 смог продержаться целый день при умеренной нагрузке, а вот 400 Pro - два дня. Хотя и аккумулятор у первого - на 4000 мАч, а у второго - на 6000 мАч. Также Honor поддерживает зарядку мощностью 100 Вт (проводная) и 50 МП (беспроводная), а Galaxy - 25 Вт и 15 Вт соответственно.

Вывод

На самом деле вы совсем ничего не потеряете, заплатив за Honor 400 Pro меньше, чем за Galaxy S25. Хотя Samsung, конечно, больше понравится любителям компактных смартфонов.