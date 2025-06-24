HONOR 400 сравнили с Samsung S25 по качеству камер

HONOR 400 сравнили с Samsung S25 по качеству камерВсё вышло неоднозначно
В портретном режиме на HONOR 400 фото получаются более яркими, чем на S25. Также Samsung делает более натуральные снимки по сравнению с конкурентом. При увеличении в 2 раза у HONOR на фотографиях становится больше деталей, а ещё он лучше экспонирован. Но опять же: если вам нужны более естественные изображения, то лучше снимать на Samsung. При этом на S25 доступен 5-кратный зум в портретном режиме, а на HONOR 400 - 3-кратный.
Видео на селфи-камеру в помещении оба смартфона могут записывать в 4К 60 к/с. Изображение на Samsung более естественное и яркое, на HONOR - более тёплое и контрастное. На ультраширокоугольную камеру устройства могут снимать в 4К 30 к/с, но поле зрения гораздо шире на S25. По детализации в обоих случаях всё очень близко.
Сверхширик на S25 делает более естественные по цветам, а также менее тёмные и менее контрастные фото с более широким углом обзора. У основного объектива Galaxy поле зрения тоже шире, чем у HONOR. Детализация на основную камеру чуть лучше на китайском смартфоне.
В дневное время цветопередача на снимках, сделанных на Samsung S25, становится более насыщенной, в то время как на HONOR 400 более натуральной. При использовании зума (10-кратный на HONOR и 12-кратный на Samsung) детализация и резкость лучше на S25.
С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Нужно также добавить, что у HONOR 400 максимальное разрешение видео - это 4К, а у Samsung Galaxy S25 - 8К.