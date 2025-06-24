HONOR 400 сравнили с Samsung S25 по качеству камер

В портретном режиме на HONOR 400 фото получаются более яркими, чем на S25. Также Samsung делает более натуральные снимки по сравнению с конкурентом. При увеличении в 2 раза у HONOR на фотографиях становится больше деталей, а ещё он лучше экспонирован. Но опять же: если вам нужны более естественные изображения, то лучше снимать на Samsung. При этом на S25 доступен 5-кратный зум в портретном режиме, а на HONOR 400 - 3-кратный.

Видео на селфи-камеру в помещении оба смартфона могут записывать в 4К 60 к/с. Изображение на Samsung более естественное и яркое, на HONOR - более тёплое и контрастное. На ультраширокоугольную камеру устройства могут снимать в 4К 30 к/с, но поле зрения гораздо шире на S25. По детализации в обоих случаях всё очень близко.