Honor 50 против OnePlus Nord 2: сравнение камер, автономности и скорости работы

Ведущий канала сравнил по нескольким параметрам два мобильных устройства. Это Honor 50 и OnePlus Nord 2. Стоят они примерно одинаково.

Комплектация. В комплекте с телефонами идут блоки зарядки: на 65 Вт и на 66 Вт. Ещё у Nord 2 есть кабель USB-C и силиконовый чехол, чего нет у Honor 50.

Дизайн. В плане внешнего вида эксперту больше нравится Honor. По этому параметру смартфоны практически идентичны, если не считать изогнутого дисплея у Honor 50. Кроме того, последний аппарат немного тоньше и легче конкурента и в целом выглядит дороже.

Сканер отпечатка. Работает в обоих случаях он хорошо, однако на Honor 50 нужно задерживать палец для разблокировки немного дольше.

Дисплей. По характеристикам они одинаковые, однако больше понравился специалисту экран у Honor 50. Минимальная и максимальная яркость дисплея выше оказывается тоже у Honor. При этом гораздо сильнее заметно мерцание на Nord 2, в чём Honor 50 также обходит OnePlus.

Звук. Здесь всё довольно просто: монодинамики (Honor 50) против стерео (Nord 2). Последний однозначно звучит лучше.

Вибромотор. По этому пункту Nord2 опережает конкурента.

Производительность. Honor 50 оснащён чипом Snapdragon 775G, а OnePlus Nord 2 - Mediatek Dimensity 1200-AI. В тесте Antutu количество баллов получается у смартфонов примерно одинаковым, в троттлинг-тесте средний результат тоже оказывается схожим. Но в последнем бенчмарке максимальное значение оказывается гораздо выше у OnePlus.

В играх смартфоны ведут себя очень достойно. Хотя нужно сказать, что преимущество в этом плане всё-таки у OnePlus: за полчаса в Shadowgun Legends на ультра-настройках у него не было просадок кадров вообще, средняя производительность сохранялась на уровне 60 к/с. У Honor 50 же заметно было временами сильное падение частоты кадров, то есть FPS не было стабильным в ходе игры.

С точки зрения интерфейса всё работает у обоих смартфонов плавно. Правда, как отметил специалист, оболочки у них давно не обновлялись.