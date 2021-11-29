Honor 50 против OnePlus Nord 2: сравнение камер, автономности и скорости работы

Honor 50 против OnePlus Nord 2: сравнение камер, автономности и скорости работыМодели смартфонов проверили на YouTube-канале «SMART ОБЗОР»
Ведущий канала сравнил по нескольким параметрам два мобильных устройства. Это Honor 50 и OnePlus Nord 2. Стоят они примерно одинаково.
- Комплектация. В комплекте с телефонами идут блоки зарядки: на 65 Вт и на 66 Вт. Ещё у Nord 2 есть кабель USB-C и силиконовый чехол, чего нет у Honor 50.
- Дизайн. В плане внешнего вида эксперту больше нравится Honor. По этому параметру смартфоны практически идентичны, если не считать изогнутого дисплея у Honor 50. Кроме того, последний аппарат немного тоньше и легче конкурента и в целом выглядит дороже.
- Сканер отпечатка. Работает в обоих случаях он хорошо, однако на Honor 50 нужно задерживать палец для разблокировки немного дольше.
- Дисплей. По характеристикам они одинаковые, однако больше понравился специалисту экран у Honor 50. Минимальная и максимальная яркость дисплея выше оказывается тоже у Honor. При этом гораздо сильнее заметно мерцание на Nord 2, в чём Honor 50 также обходит OnePlus.
- Звук. Здесь всё довольно просто: монодинамики (Honor 50) против стерео (Nord 2). Последний однозначно звучит лучше.
- Вибромотор. По этому пункту Nord2 опережает конкурента.
- Производительность. Honor 50 оснащён чипом Snapdragon 775G, а OnePlus Nord 2 - Mediatek Dimensity 1200-AI. В тесте Antutu количество баллов получается у смартфонов примерно одинаковым, в троттлинг-тесте средний результат тоже оказывается схожим. Но в последнем бенчмарке максимальное значение оказывается гораздо выше у OnePlus.
В играх смартфоны ведут себя очень достойно. Хотя нужно сказать, что преимущество в этом плане всё-таки у OnePlus: за полчаса в Shadowgun Legends на ультра-настройках у него не было просадок кадров вообще, средняя производительность сохранялась на уровне 60 к/с. У Honor 50 же заметно было временами сильное падение частоты кадров, то есть FPS не было стабильным в ходе игры.
С точки зрения интерфейса всё работает у обоих смартфонов плавно. Правда, как отметил специалист, оболочки у них давно не обновлялись.
- Автономность. По ёмкости аккумулятора выигрывает OnePlus: 4500 мАч против 4300 мАч. Работают они без подзарядки оба в течение примерно 7 часов. Правда, OnePlus разряжается при прохождении игр чуть быстрее: на 18 процентов после 30 минут Shadowgun Legends (Honor - на 14 процентов). Заряжаются оба аппарата также быстро, но лидирует всё же OnePlus: он достигает 100 процентов за 30 минут (Honor за то же время заряжается на 87 процентов).
- Камеры. При хорошем освещении с основной либо широкоугольной камеры результаты получаются практически одинаковые. Хотя при этом по цветам зачастую приятнее оказываются снимки с Honor. Фронтальная камера делает портреты лучше на OnePlus: именно с точки зрения цветов. А вот с основной камеры снимки людей получаются качественнее с Honor.
Ночью OnePlus справляется с фото лучше конкурента: как в целом, так и конкретно по деталям. Правда, нельзя сказать, что разница эта значительная.
При съёмке видео в 4К 30 к/с оба аппарата работают хорошо. В 4К 60 к/с у OnePlus немного лучше стабилизация.
Если говорить в целом, то из преимуществ OnePlus - стереозвучание, хороший вибромотор, производительность. С точки зрения камеры всё сложнее: самые заметные отличия OnePlus от Honor - стабилизация (в некоторых случаях) и наличие ночного режима. Honor 50 предлагает дисплей лучшего качества, более стильный и «дорогой» внешний вид, официальную гарантию.