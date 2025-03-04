HONOR Magic 7 Pro сравнили с Samsung S25 Ultra по качеству фото и видео

При съёмке видео стабилизация в целом лучше оказалась на HONOR. По записи же звука лидировал Samsung, даже в сложных условиях. Также S25 Ultra имеет возможность записывать видео в 8К 30 к/с, а Magic 7 Pro — в 4К 60 к/с максимум. В ночное же время лучшим тоже оказывается Samsung.

Если сравнивать устройства с точки зрения съёмки при использовании зума, то однозначно лучше отрабатывает в этих условиях Samsung.

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