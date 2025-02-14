HONOR Magic7 Pro превзошёл Samsung S25 Ultra по съёмке фото в движении

В большинстве случаев Magic7 Pro превосходил S25 Ultra по качеству фото или же был наравне с ним. Что касается съёмки видео, то Samsung предлагает 20-кратный максимальный зум вместо 10-кратного у HONOR, также у S25 Ultra есть возможность записывать видео на селфи-камеру в режиме портрета, поддержка разрешения 8К, улучшенная замедленная съёмка.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.