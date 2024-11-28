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Опубликовано 28 ноября 2024, 02:15
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Huawei Mate 70 и Mate X6 — последние смартфоны бренда на базе Android

Конец Android для компании
Huawei представила свои новейшие смартфоны — серию Mate 70 и складной Mate X6, которые станут последними устройствами компании, работающими на базе Android HarmonyOS. Эти устройства, представленные в Китае на этой неделе, получили значительные аппаратные обновления, включая улучшенную систему камер, повышенную водонепроницаемость и усовершенствованный механизм шарнира для Mate X6. Однако самым большим изменением является переход на новую операционную систему Huawei — HarmonyOS Next.
Huawei Mate 70 и Mate X6 — последние смартфоны бренда на базе Android

© Huawei

Впервые анонсированная в конце 2023 года система HarmonyOS Next полностью избавится от совместимости с Android, требуя от разработчиков создавать отдельные приложения для свой новой платформы. Хотя Huawei планирует, что будущие устройства будут работать под управлением HarmonyOS Next, Mate 70 и Mate X6 не будут поставляться с ней с самого начала. Эти модели будут работать под управлением HarmonyOS 4.3, которая сохраняет совместимость с Android, а обновление до HarmonyOS Next запланировано на более поздний срок.

Ричард Ю, глава потребительского бизнеса Huawei, подтвердил, что будущие устройства полностью перейдут на HarmonyOS Next начиная с 2025 года, что сделает это поколение смартфонов Huawei последним, использующим систему на базе Android. Последующие модели Mate будут выпускаться для внутреннего китайского рынка и работать на системе без поддержки Android-приложений.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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