Huawei Mate 70 Pro+ с огромным 7″ подробно протестировали в России

Huawei Mate 70 Pro+ с огромным 7″ подробно протестировали в РоссииАппарат неплохой, но непонятно, зачем он нужен
Вместе с новинкой Mate 70 Pro+ вы получите в комплекте блок питания на 100 Вт, кабель, чехол. Смартфон также поддерживает защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
При этом Huawei Mate 70 Pro+ очень широкий, поэтому вы просто не сможете им пользоваться одной рукой. Дисплей у него имеет диагональ 6,9″. При этом сразу с завода на экране есть плёнка. Правда, достойного защитного стекла на это устройство вы точно не найдёте.
Face ID работает на Mate 70 Pro+ так же, как и на iPhone. Но с одним нюансом: российские банковские приложения по нему не открываются — только по сканеру отпечатка, который встроен в боковую кнопку.
По звучанию смартфон показывает себя очень средне. Всё потому, что низов в динамиках нет вообще.
Работает новый Huawei на процессоре собственного производства Kirin 9020. В этот раз уже получилось очень неплохо, хоть и смартфон всё равно сильно отстаёт от конкурентов. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Основная камера у Mate 70 Pro+ имеет разрешение 50 МП. В целом камеры у этого смартфона просто великолепны и снимают на уровне Honor Magic 7 Pro. Видео записывать вы сможете только в 4К, а 8К процессор уже не потянет.
Аккумулятор у новинки имеет ёмкость 5700 мА*ч. При этом заряжается смартфон до 100% по проводу за 35 минут, мощность беспроводной зарядки — 80 Вт. Есть ещё реверсивная. Автономность у Mate 70 Pro+ в целом средняя. У любого смартфона, который вышел этой осенью, батарея будет больше или как минимум держать заряд он станет дольше.
Вывод
Huawei Mate 70 Pro+ - флагман, который по цене сопоставим с любой новинкой осени. При этом по многим пунктам он конкурентам уступает: батарейка у него слабее, производительность совсем не очень, звук крайне «средний». С другой стороны, Mate 70 Pro+ предлагает большой качественный дисплей, хорошие материалы корпуса, плавную работу, Face ID, сканер отпечатков. Правда, в руке он лежит не особо комфортно из-за своих габаритов.