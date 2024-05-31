Huawei Pura 70 Ultra сравнили с Vivo X100 Ultra и Samsung S24 Ultra по качеству камер

Huawei Pura 70 Ultra сравнили с Vivo X100 Ultra и Samsung S24 Ultra по качеству камерКакой из них лучше?
Первым делом эксперт сравнил качество съёмки видео у Vivo X100 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra и Samsung S24 Ultra. Все три устройства могут записывать видео на фронтальную камеру в 4К 60 к/с. То же самое касается основной. Переключение с широкоугольной камеры на основную происходит довольно резко у Vivo по сравнению с остальными. Стабилизация у всех работает хорошо.
В дневное время обработка ярких цветов типа красного происходит лучше всего на Vivo X100 Ultra. Что касается макро, то лучше всего на таких снимках детализация у Huawei.
Более реалистичные цвета на дневных фото у Huawei. На фото, сделанных на широкоугольную камеру, чуть больше деталей было у Vivo.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.
Выводы
В дневное время определённо лучшее видео снимает Samsung, а при плохом освещении — Huawei (при этом Galaxy S24 Ultra оказался в аутсайдерах). Запись звука с микрофонов лучше была у Samsung, на втором месте находился Huawei, на третьем — Vivo.
На макроснимках больше всего деталей можно увидеть у Huawei. По селфи-снимкам лучшим смартфоном оказался Samsung, по фото на широкоугольный объектив — Huawei. Наконец, лучше остальных при слабом освещении делает снимки Vivo.