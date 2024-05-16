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Телефоны
Опубликовано 16 мая 2024, 01:30
2 мин.

Huawei Pura70 Ultra сравнили по качеству камер с Samsung S24 Ultra

Какой смартфон лучше?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснил, кто делает фото и видео лучше: Samsung Galaxy S24 Ultra или Huawei Pura70 Ultra.
Huawei Pura70 Ultra сравнили по качеству камер с Samsung S24 Ultra
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

В первую очередь эксперт сравнил качество съёмки на фронтальную камеру в 4К 60 к/с. На Huawei Pura70 Ultra картинка кажется более яркой, также можно приближать и отдалять изображение. На Samsung Galaxy S24 Ultra при этом больше деталей и чуть лучше динамический диапазон.

На основную камеру тоже оба смартфона могут записывать видео в 4К 60 к/с. Днём картинка на Samsung получается более контрастная и с лучшим динамическим диапазоном. Также у Huawei получаются немного неправильные цвета.

В ночное время на основную камеру видео в 4К 60 к/с получается разным по цветопередаче. У Samsung картинка немного желтоватая, но много шумов. На Huawei шумов нет, но большие проблемы с детализацией. На Samsung также больше засветов, то есть хуже динамический диапазон. Однако если не совсем темно, то с яркими объектами лучше справляется S24 Ultra, а на Huawei Pura70 Ultra немного хуже стабилизация.

При съёмке на широкоугольную камеру ночью цветопередача ближе к реальной на Huawei, но детализации в обоих случаях не хватает.

Далее — о фотографиях. Ночные снимки получаются более тёплыми и яркими на Huawei, на Samsung цвета более сдержанные. С точки зрения детализации фото на основную камеру выходят примерно одинаковыми. Яркие объекты, однако, S24 Ultra обрабатывает лучше.

Телевик ночью лучше по деталям фотографирует у Samsung. Но снимки получаются более яркими и контрастными снова на Huawei, а иногда он делает и более чёткие фото. При 10-кратном увеличении по цветам лучше оказывается Huawei, по деталям — Samsung.

Днём тоже есть разница по цветопередаче и по детализации. Ярче и контрастнее снимки выходят на Huawei, также на фото с этого смартфона больше деталей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

При съёмке на ширик у Samsung выходят слишком светлые снимки. Также у него почему-то много шумов.

Макросъёмка по качеству на обоих смартфонах примерно одинаковая. Портретные фото получаются на основную камеру получаются тоже плюс-минус одинаковые. На телевик иногда Samsung делает очень шумные фото по сравнению с Huawei.

Huawei по сравнению с Samsung делает более качественные фотографии в движении.

Селфи-фото днём получаются по качеству примерно одинаковыми, а когда освещение хуже, то больше деталей на Samsung.

Выводы

В целом на Huawei выходят более яркие фотографии, но с цветопередачей ночью он иногда перебарщивает. Samsung тоже показал себя очень хорошо.