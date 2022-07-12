Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 году

Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 годуОбъясняет специалист
Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» выяснил, что в 2022 году можно приобрести дешевле: игровой ноутбук или игровой настольный компьютер.
Игровой ПК дешевле точно такого же по производительности лэптопа. Например, если брать среднюю ценовую категорию, то разница составит 20-30 тысяч рублей, а если смотреть топовые модели, то разница между настольным компьютером и ноутбуком будет равняться 50-80 тысяч рублей.
Компьютер в отличие от ноутбука легко модернизировать. Например, вы сможете легко заменить при необходимости видеокарту.
Ремонт настольных компьютеров - дешевле и проще. Другими словами, они более ремонтопригодны.
При этом нельзя забывать и о плюсах игровых ноутбуков. Это, прежде всего, мобильность. Им можно легко пользоваться как дома, так и на работе, можно использовать в любом месте квартиры. Лэптоп также удобно переносить, если вы меняете место жительства.
Кроме того, нужно знать, что ноутбучные и десктопные процессоры и видеокарты имеют совершенно разную производительность, даже если названия моделей - одинаковые. Со всеми соответствиями вы можете ознакомиться ниже.
Также специалист перечислил несколько примеров соответствий моделей игровых ноутбуков сборкам настольного компьютера. Их вы можете видеть ниже.
Вывод
Игровые лэптопы дают возможность пользоваться полноценным игровым компьютером за меньшие деньги. Тем не менее разница в производительности между первым и вторым с ростом цены возрастает, а максимально возможных показателей быстродействия настольного компьютера достичь игровой ноутбук не способен.