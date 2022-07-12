Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 году

При этом нельзя забывать и о плюсах игровых ноутбуков. Это, прежде всего, мобильность. Им можно легко пользоваться как дома, так и на работе, можно использовать в любом месте квартиры. Лэптоп также удобно переносить, если вы меняете место жительства.

Кроме того, нужно знать, что ноутбучные и десктопные процессоры и видеокарты имеют совершенно разную производительность, даже если названия моделей - одинаковые. Со всеми соответствиями вы можете ознакомиться ниже.