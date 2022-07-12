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Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 году

Объясняет специалист
Хотите приобрести новый ноутбук или настольный ПК для игр, но не знаете, что выбрать? Эксперт YouTube-канала «ТехноМакс» рассказал, на какое устройство у вас уйдёт сейчас меньше денег.
Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 году

Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» выяснил, что в 2022 году можно приобрести дешевле: игровой ноутбук или игровой настольный компьютер.

  1. Игровой ПК дешевле точно такого же по производительности лэптопа. Например, если брать среднюю ценовую категорию, то разница составит 20-30 тысяч рублей, а если смотреть топовые модели, то разница между настольным компьютером и ноутбуком будет равняться 50-80 тысяч рублей.

  2. Компьютер в отличие от ноутбука легко модернизировать. Например, вы сможете легко заменить при необходимости видеокарту.

  3. Ремонт настольных компьютеров - дешевле и проще. Другими словами, они более ремонтопригодны.

Игровой ноутбук или настольный компьютер: что выгоднее покупать в 2022 году

При этом нельзя забывать и о плюсах игровых ноутбуков. Это, прежде всего, мобильность. Им можно легко пользоваться как дома, так и на работе, можно использовать в любом месте квартиры. Лэптоп также удобно переносить, если вы меняете место жительства.

Кроме того, нужно знать, что ноутбучные и десктопные процессоры и видеокарты имеют совершенно разную производительность, даже если названия моделей - одинаковые. Со всеми соответствиями вы можете ознакомиться ниже.

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Также специалист перечислил несколько примеров соответствий моделей игровых ноутбуков сборкам настольного компьютера. Их вы можете видеть ниже.

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Вывод

Игровые лэптопы дают возможность пользоваться полноценным игровым компьютером за меньшие деньги. Тем не менее разница в производительности между первым и вторым с ростом цены возрастает, а максимально возможных показателей быстродействия настольного компьютера достичь игровой ноутбук не способен.

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