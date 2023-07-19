Игровой смартфон с лучшим «железом»: Nubia RedMagic 8S Pro

Nubia RedMagic 8S Pro - это новый игровой смартфон, который работает на супермощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 2. Объём оперативной памяти здесь варьируется от 12 до 16 ГБ, постоянной - от 256 ГБ до 512 ГБ. Также этот аппарат, к сожалению, не поддерживает карты памяти. То есть расширить объём внутренней памяти вы не сможете. Конкретно у ведущего YouTube-канала Redskull была версия с 12/256 ГБ памяти.

В AnTuTu новинка набирает более 1,5 миллиона баллов. Поэтому вы без проблем сможете работать с видеороликами, играть во что-нибудь. Для решения проблемы с перегревом производитель RedMagic 8S Pro добавил внутрь устройства вентилятор. В результате смартфон позволяет играть без перегрева не 45 минут, а в 3-4 раза дольше.

Вместе с RedMagic 8S Pro в коробке идут чехол, кабель USB-C, зарядка на 65 Вт. Зарядить батарею на 6000 мА*ч вы сможете при этом за менее чем 40 минут.

Помимо этого, смартфон оснащён разъёмом для наушников, двумя динамиками, сенсорными кнопками для игр.