Игровой смартфон с лучшим «железом»: Nubia RedMagic 8S Pro

Игровой смартфон с лучшим «железом»: Nubia RedMagic 8S ProВот как он себя показывает в деле
Ведущий YouTube-канала Redskull рассказал о характеристиках игрового Nubia RedMagic 8S Pro и протестировал его в работе.
Nubia RedMagic 8S Pro - это новый игровой смартфон, который работает на супермощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 2. Объём оперативной памяти здесь варьируется от 12 до 16 ГБ, постоянной - от 256 ГБ до 512 ГБ. Также этот аппарат, к сожалению, не поддерживает карты памяти. То есть расширить объём внутренней памяти вы не сможете. Конкретно у ведущего YouTube-канала Redskull была версия с 12/256 ГБ памяти.
В AnTuTu новинка набирает более 1,5 миллиона баллов. Поэтому вы без проблем сможете работать с видеороликами, играть во что-нибудь. Для решения проблемы с перегревом производитель RedMagic 8S Pro добавил внутрь устройства вентилятор. В результате смартфон позволяет играть без перегрева не 45 минут, а в 3-4 раза дольше.
Вместе с RedMagic 8S Pro в коробке идут чехол, кабель USB-C, зарядка на 65 Вт. Зарядить батарею на 6000 мА*ч вы сможете при этом за менее чем 40 минут.
Помимо этого, смартфон оснащён разъёмом для наушников, двумя динамиками, сенсорными кнопками для игр.
Основной блок камер у Nubia RedMagic 8S Pro состоит из трёх модулей. Это основной, широкоугольный и макрообъектив. Кроме того, записывать видео этот смартфон может максимум в 8К. Но стабилизация будет у вас работать в 4К 30 к/с. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Фронтальная камера у RedMagic 8S Pro находится под экраном. Дисплей здесь - AMOLED с разрешением 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1300 нит, поэтому вы сможете пользоваться смартфоном даже на солнце.
Вывод
В целом RedMagic 8S Pro подойдёт практически для любых задач. В том числе и для «тяжёлых» игр или редактирования фото, видео. Работает этот аппарат очень быстро и справляется с нагрузкой без проблем.