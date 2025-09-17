Игровые смартфоны iQOO Neo 10 и Z10 Turbo+ подробно сравнили

Оба смартфона - Neo 10 и Z10 Turbo+ - полностью пластиковые. Это неудивительно при их цене: чуть больше 20 тысяч рублей.

В комплекте с обоими устройствами идут силиконовые чехлы, блоки питания (у Neo 10 - на 120 Вт, у Z10 Turbo+ - на 90 Вт). Важно, что тестировал блогер именно китайские версии смартфонов, а не глобальные.

На Z10 Turbo+ стоит более современный и мощный процессор 9400 Plus, поэтому и включился он быстрее. При этом сканер отпечатков у него оптический и расположен довольно низко, что уже не радует.

Ёмкость аккумулятора у Neo 10 составляет 6100 мАч, тогда как Z10 Turbo+ предлагает батарею на 7000 мАч.

iQOO Neo 10 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, но он менее менее мощный и менее современный, нежели у конкурента. С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже. Интересно, что Neo 10 работает стабильнее и скорость памяти у него выше.