Их немного, но они есть: лучшие компактные телефоны в 2023 г.Выбирайте из них, если не любите «лопаты»
В 2023 году всё ещё можно купить небольшие телефоны. И вам стоит присмотреться к следующим моделям.
Фото: CNN
Эксперты зарубежного издания PC Magazine представили подборку лучших компактных телефонов на 2023 год. Вот какие модели туда вошли.
Лучший компактный iPhone
Apple iPhone 13 mini
Этот смартфон можно назвать самым удобным и доступным флагманом Apple. Хотя, возможно, вы решите доплатить и купить iPhone 13, чтобы автономность была выше. И как раз-таки небольшая автономность является главным минусом мини-версии. Из плюсов устройства - мощный процессор, красивый внешний вид, улучшенная автономность по сравнению с iPhone 12 mini.
Лучший компактный смартфон на Android
Samsung Galaxy S23
Среди его достоинств выделяют компактность, высокую производительность, хорошую автономность, разумную цену, достойные камеры. При этом у флагмана нет поддержки UWB и заряжается он медленнее, чем S23+ и S23 Ultra.
Самый доступный компактный iPhone
Apple iPhone SE (2022)
Это самый доступный из новых моделей iPhone. Он отличается высокой производительностью, поддержкой T-Mobile и Verizon среднего диапазона 5G, улучшенной производительностью по сравнению с предшественником. В то же время у устройства устаревший дизайн, отсутствует ночной режим, поддержка среднего диапазона 5G от AT&T 3,45 ГГц. Кроме того, время работы у него меньше всех среди новинок iPhone.
Лучший складной смартфон
Samsung Galaxy Z Flip 4
Приобретая этот смартфон, вы получите удобный второй экран с внешней стороны, необычный дизайн, хорошую сотовую связь, улучшенную автономность. Среди недостатков устройства называют снижение игровой производительности, камеры с меньшим количеством функций по сравнению с другими смартфонами премиум-класса.
Лучший телефон с клавиатурой
Unihertz Titan Pocket
Этот телефон обладает уникальным дизайном, поддерживает две сим-карты, у него хорошая производительность за свою цену. Тем не менее экран у него с соотношением 1:1, что подходит не для всех приложений; не хватает Unihertz Titan Pocket также некоторых диапазонов скорости и покрытия; у него ужасные камеры.
Лучший недорогой телефон-раскладушка
Nokia 2780 Flip
У него хорошее качество связи, есть поддержка Wi-Fi, FM-радио, стоит он тоже недорого. Однако будьте готовы к среднему времени автономной работы, отсутствию ряда ключевых приложений, не очень удобной операционной системе.