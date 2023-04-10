Их немного, но они есть: лучшие компактные телефоны в 2023 г.

Лучший телефон с клавиатурой

Unihertz Titan Pocket

Этот телефон обладает уникальным дизайном, поддерживает две сим-карты, у него хорошая производительность за свою цену. Тем не менее экран у него с соотношением 1:1, что подходит не для всех приложений; не хватает Unihertz Titan Pocket также некоторых диапазонов скорости и покрытия; у него ужасные камеры.