Infinix GT 30 Pro получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Опубликовано 31 июля 2025, 18:451 мин.
Infinix GT 30 Pro получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьОб этом рассказал сотрудник сервисного центра
Эксперт YouTube-канала PBKreviews разобрал полностью Infinix GT 30 Pro и выяснил, насколько легко в нём заменяются различные компоненты при поломке.
После снятия задней панели нужно открутить ещё 18 винтов, чтобы получить доступ к внутренним компонентам Infinix GT 30 Pro.
Если вам нужно заменить аккумулятор, то извлекать старый придётся при помощи изопропилового спирта, так как никаких язычков у батареи нет.
Вывод
В целом Infinix GT 30 Pro получил только 5,5 баллов из 10 возможных. Из них 1 балл из 2 за дизайн, 1 из 2 за доступ к компонентам, 1,5 из 2 за простоту замену экрана, 1 из 2 за простоту замены батареи и 1 из 2 за простоту замены остальных частей.