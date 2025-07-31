Infinix GT 30 Pro получил лишь 5.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Вывод

В целом Infinix GT 30 Pro получил только 5,5 баллов из 10 возможных. Из них 1 балл из 2 за дизайн, 1 из 2 за доступ к компонентам, 1,5 из 2 за простоту замену экрана, 1 из 2 за простоту замены батареи и 1 из 2 за простоту замены остальных частей.