Infinix Note 50 Pro+ обошёл GT 30 Pro во всём, кроме удобства в играх

Infinix Note 50 Pro+ обошёл GT 30 Pro во всём, кроме удобства в играхИ автономности
Infinix GT 30 Pro отлично подойдёт любителям игр. На задней панели у него есть светодиоды (как у Nothing Phone), а сбоку - триггеры. Аккумулятор у GT 30 Pro на 5500 мА*ч, также есть проводная зарядка на 45 Вт, беспроводная на 30 Вт и обратная на 10 Вт.
Infinix Note 50 Pro+ ощущается более премиальным устройством, чем GT 30 Pro. Однако он не поддерживает различные игровые фишки.
Производительность у обоих смартфонов одинаковая, так как они работают одном процессоре - Dimensity 8350. С результатами тестирования можете ознакомиться ниже.
По автономности в некоторых сценариях GT 30 Pro превосходит Note 50 Pro+. Но всего примерно на час.
С точки зрения фото и видео у 50 Pro+ есть преимущество как минимум в наличии телевика с 3-кратным оптическим зумом и основным сенсором большего размера. Примеры фотографий вы можете увидеть выше.
Вывод
Infinix GT 30 Pro - это игровое устройство с GT-триггерами, специальной подсветкой и более ёмким аккумулятором. Note 50 Pro+ ощущается как более дорогой смартфон, и снимает он тоже лучше. Выбор между ними зависит от ваших потребностей, но геймерам точно стоит присмотреться к GT 30 Pro.