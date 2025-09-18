Infinix Note 50 Pro+ обошёл GT 30 Pro во всём, кроме удобства в играх

Infinix GT 30 Pro отлично подойдёт любителям игр. На задней панели у него есть светодиоды (как у Nothing Phone), а сбоку - триггеры. Аккумулятор у GT 30 Pro на 5500 мА*ч, также есть проводная зарядка на 45 Вт, беспроводная на 30 Вт и обратная на 10 Вт.

Infinix Note 50 Pro+ ощущается более премиальным устройством, чем GT 30 Pro. Однако он не поддерживает различные игровые фишки.

Производительность у обоих смартфонов одинаковая, так как они работают одном процессоре - Dimensity 8350. С результатами тестирования можете ознакомиться ниже.