IP65 и другие типы защиты от влаги и пыли: что они означают

IP65 и другие типы защиты от влаги и пыли: что они означаютОб этом обязательно нужно знать перед покупкой
IP - это Ingress Protection, или «класс защиты от проникновения». Первая цифра после этой аббревиатуры указывает на устойчивость гаджета к проникновению внутрь твёрдых предметов (в том числе пыли и песка), вторая цифра - на устойчивость к влаге. Максимальная степень защиты - это IP69. При этом IP68 означает, что устройство полностью защищено от пыли и может пережить погружение на короткое время и на небольшую глубину (обычно до 1 м) в воду.
Смартфоны с защитой по стандарту IP67 можно окунуть ненадолго в воду - на глубину примерно 0,5 м. Степень пыле- и влагозащиты IP65 свидетельствует о том, что гаджет может выдержать слабые потоки воды, но не предназначен для глубокого погружения или длительного контакта с жидкостью.
Бюджетные модели смартфонов обычно имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54 или IP53. Это значит, что устройство может пережить только мелкий дождь и защищено от незначительных механических загрязнений.
Тем не менее к гарантийным случаям повреждение смартфона при контакте с жидкостью относится редко. Поэтому лучше всего обращаться с любым мобильным устройством бережно.