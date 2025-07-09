IP65 и другие типы защиты от влаги и пыли: что они означают

IP - это Ingress Protection, или «класс защиты от проникновения». Первая цифра после этой аббревиатуры указывает на устойчивость гаджета к проникновению внутрь твёрдых предметов (в том числе пыли и песка), вторая цифра - на устойчивость к влаге. Максимальная степень защиты - это IP69. При этом IP68 означает, что устройство полностью защищено от пыли и может пережить погружение на короткое время и на небольшую глубину (обычно до 1 м) в воду.

Смартфоны с защитой по стандарту IP67 можно окунуть ненадолго в воду - на глубину примерно 0,5 м. Степень пыле- и влагозащиты IP65 свидетельствует о том, что гаджет может выдержать слабые потоки воды, но не предназначен для глубокого погружения или длительного контакта с жидкостью.