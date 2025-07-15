iPhone 11 против 16e: есть ли прогресс?

iPhone 11 и 16е имеют одинаковую диагональ (6,1"), но грани у 11-го закруглённые, а у 16е - плоские. Кроме того, вместо рычажка переключения режимов у новинки появилась настраиваемая кнопка, а ещё у 16е разъём USB-C вместо Lightning.

Естественно, гораздо быстрее запустился из двух смартфонов 16е. Экран у 11-го намного хуже по разрешению, рамкам, матрице, яркости. С другой стороны, у обоих смартфонов до сих пор частота обновления 60 Гц.

С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.