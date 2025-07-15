iPhone 11 против 16e: есть ли прогресс?Какую-то значительную разницу вы вряд ли заметите
iPhone 11 и 16е имеют одинаковую диагональ (6,1"), но грани у 11-го закруглённые, а у 16е - плоские. Кроме того, вместо рычажка переключения режимов у новинки появилась настраиваемая кнопка, а ещё у 16е разъём USB-C вместо Lightning.
Естественно, гораздо быстрее запустился из двух смартфонов 16е. Экран у 11-го намного хуже по разрешению, рамкам, матрице, яркости. С другой стороны, у обоих смартфонов до сих пор частота обновления 60 Гц.
С результатами тестирования процессоров вы можете ознакомиться ниже.
Есть небольшая разница между смартфонами и в камерах. Прежде всего, у iPhone 11 есть ультраширик, а у 16е только основная камера. При этом основной модуль на 11-м имеет разрешение 12 МП, а на 16е - 48 МП. По селфи-снимкам разницы между устройствами нет вообще, а вот задняя камера стала фотографировать лучше при приближении у 16е (и зум у него 10-кратный против 5-кратного у 11-го). Примеры фото вы можете посмотреть выше.
Прирост у 16е есть также в ёмкости аккумулятора. Она стала 4005 мАч, тогда как у iPhone было 3110 мАч.
Вывод
При обновлении с 11-го на 16е вы получаете лучше автономность, экран, более компактный корпус, меньше рамки, больше оперативной памяти. Также новинка будет дольше обновляться. Если вы хотите себе более бюджетный смартфон, то можете действительно рассмотреть 16е. Но лучше всё-таки поискать б/у 13 Pro с частотой обновления 120 Гц и тремя камерами. Также можете обратить внимание на 16 Pro.