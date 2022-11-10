iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше и достоин покупки

iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше и достоин покупкиВсегда ли новое лучше старого?
Эксперт канала DimaViper Live сравнил по характеристикам и в работе iPhone SE 2022 и iPhone 11. Один из них однозначно превосходит другого по многим параметрам.
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live сопоставил старый iPhone 11 (2019) с новым iPhone SE 2022. Какая же модель всё-таки лучше?
Эксперт сразу отметил, что iPhone SE 2022 намного мощнее, чем iPhone 11. Хотя комплектация лучше у последнего.
Как и ожидалось, из двух смартфонов быстрее запустился iPhone SE 2022. Разблокировка у этих смартфонов происходит тоже по-разному: у iPhone SE 2022 - через сканер отпечатка, встроенный в кнопку, у iPhone 11 - через Face ID.
Диагональ экрана у iPhone SE 2022 всего 4,7 дюйма, тогда как у iPhone 11 - 6,1 дюйма. Что касается процессора, то он современнее у iPhone SE 2022. Поэтому если вы выбираете смартфон на 7-8 лет, то берите лучше модель SE 2022 года выпуска: она будет дольше получать обновления, чем iPhone 11.
Защита от воды есть у обоих смартфонов, но у iPhone 11 - по стандарту IP68, а у iPhone SE 2022 - по стандарту IP67.
По ёмкости аккумулятора однозначный лидер - iPhone 11. На нём стоит батарея ёмкостью 3110 мАч, а на iPhone SE 2022 - 2018 мАч.
Лучше iPhone 11 по сравнению с iPhone SE 2022 и по камерам. Основная камера у него имеет разрешение 12 МП, как и у SE 2022, однако оснащён 11-й iPhone также широкоугольным модулем. Фронтальный объектив у iPhone SE 2022 имеет 7 МП, тогда как у iPhone 11 - 12 МП. И действительно последний даёт на снимках с селфи-камеры чуть больше деталей, лучше он и по цветопередаче.
Видео с основной камеры в обоих случаях вы сможете записывать в 4К 60 к/с, а вот с фронтальной - в 4К 60 к/с (iPhone 11) или в Full HD 30 к/с (iPhone SE 2022).
Вывод
Несмотря на более слабый процессор, iPhone 11 гораздо интереснее, чем iPhone SE 2022. Он лучше фотографирует и снимает видео, у него есть ночной режим и на один объектив больше. Имеет он преимущество перед iPhone SE 2022 и по ёмкости батареи, диагонали экрана.