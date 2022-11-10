iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше и достоин покупки

Защита от воды есть у обоих смартфонов, но у iPhone 11 - по стандарту IP68, а у iPhone SE 2022 - по стандарту IP67.

По ёмкости аккумулятора однозначный лидер - iPhone 11. На нём стоит батарея ёмкостью 3110 мАч, а на iPhone SE 2022 - 2018 мАч.

Лучше iPhone 11 по сравнению с iPhone SE 2022 и по камерам. Основная камера у него имеет разрешение 12 МП, как и у SE 2022, однако оснащён 11-й iPhone также широкоугольным модулем. Фронтальный объектив у iPhone SE 2022 имеет 7 МП, тогда как у iPhone 11 - 12 МП. И действительно последний даёт на снимках с селфи-камеры чуть больше деталей, лучше он и по цветопередаче.

Видео с основной камеры в обоих случаях вы сможете записывать в 4К 60 к/с, а вот с фронтальной - в 4К 60 к/с (iPhone 11) или в Full HD 30 к/с (iPhone SE 2022).