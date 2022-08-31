iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше за свои деньги

iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше за свои деньгиОбъяснил эксперт
На YouTube-канале “Нудный Обзорщик” провели обзор двух моделей iPhone: iPhone 11, который вышел в 2019 году, и iPhone SE 2022. Какой же из них всё-таки стоит брать? Стоят оба аппарата относительно дёшево, но iPhone всё-таки чуть дороже.
Кроме того, iPhone 11 может иметь 64 или 128 ГБ внутренней памяти, а iPhone SE 2022 - ещё и 256 ГБ. Эти данные указаны на официальном сайте Apple.
Экраны сами по себе у айфонов почти ничем не отличаются друг от друга. Изменилась только технология изготовления стекла и размер диагонали: 6,1 дюйма против 4,7 дюйма.
Основная камера у iPhone SE 2022 и у 11-й версии имеет 12 МП. У последнего также есть широкоугольный объектив, но нет фотографических стилей и ночного режима. В остальном камеры устройств идентичны. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.
Фронтальная камера у iPhone 11 имеет 12 МП, у iPhone SE 2022 - 7 МП.
Что касается производительности, то очевидно, что лидером будет в этом плане iPhone SE.
Объём аккумулятора у iPhone SE 2022 равняется всего 2018 мАч, тогда как у iPhone 11 - 3110 мАч. По автономности обоих устройств хватит на один рабочий день, так как экраны у них разные по диагонали.
Также iPhone 11 имеет защиту от воды по стандарту IP68, тогда как iPhone SE - по IP67.
Вывод
По мнению эксперта, iPhone SE 2022 - это всё-таки странное устройство для узкого круга пользователей. То есть для тех, кому нравятся кнопки и небольшие смартфоны. Если же у вас уже есть iPhone 11, то нет никакого смысла менять его на новый iPhone SE 2022.