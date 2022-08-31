iPhone 11 против iPhone SE 2022: какой лучше за свои деньги

На YouTube-канале “Нудный Обзорщик” провели обзор двух моделей iPhone: iPhone 11, который вышел в 2019 году, и iPhone SE 2022. Какой же из них всё-таки стоит брать? Стоят оба аппарата относительно дёшево, но iPhone всё-таки чуть дороже.

Кроме того, iPhone 11 может иметь 64 или 128 ГБ внутренней памяти, а iPhone SE 2022 - ещё и 256 ГБ. Эти данные указаны на официальном сайте Apple.

Экраны сами по себе у айфонов почти ничем не отличаются друг от друга. Изменилась только технология изготовления стекла и размер диагонали: 6,1 дюйма против 4,7 дюйма.

Основная камера у iPhone SE 2022 и у 11-й версии имеет 12 МП. У последнего также есть широкоугольный объектив, но нет фотографических стилей и ночного режима. В остальном камеры устройств идентичны. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.

Фронтальная камера у iPhone 11 имеет 12 МП, у iPhone SE 2022 - 7 МП.