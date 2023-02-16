iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra сравнили по качеству камер в фото и видео

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил протестировал топовые смартфоны iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra в фото- и видеосъёмке. Кто же оказался лучше?

С точки зрения записи видео на фронтальную камеру Samsung слабее в обработке заднего фона (днём засвечивается небо), а iPhone - в обработке лица (он убирает с лица все тени).

В 4К 60 к/с более светлая картинка выходит на iPhone, а на Samsung - более насыщенная. Также на iPhone 14 Pro получше детализация.

Вечером и ночью в Full HD 30 к/с изображение в целом темнее на S22 Ultra. Но и засветов на Samsung меньше, чем на iPhone, а ещё у него нет бликов при съёмке. В то же время более естественная по цветам картинка - всё-таки на iPhone. Также почему-то при съёмке с iPhone иногда пропадает фокус.

В почти полной темноте в Full HD 30 к/с более жёлтую картинку выдаёт Samsung и более белую - iPhone. Более чёткая и контрастная картинка при приближении в вечернее время получается на Samsung.

В плане стабилизации при беге iPhone справляется чуть лучше конкурента. При замедленной съёмке картинка выходит примерно одна и та же в обоих случаях.

По части видеосъёмки в целом более интересную, правильную и стабильную картинку выдаёт iPhone 14 Pro.

Что касается фотографий, то эксперт сначала оценил снимки, сделанные вечером и ночью. iPhone делает в целом более тёмные фотографии в вечернее время и на них не хватает частично деталей (плохо прорисованы очертания травы). Кроме того iPhone лучше, чем Samsung, справляется с засветами.