iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra сравнили по качеству камер в фото и видео

iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra сравнили по качеству камер в фото и видеоЭксперт рассказал, какой смартфон лучше брать
В одном из выпусков на YouTube-канале «Честный блог» выяснили, велика ли разница в фото и видео между iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил протестировал топовые смартфоны iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra в фото- и видеосъёмке. Кто же оказался лучше?
С точки зрения записи видео на фронтальную камеру Samsung слабее в обработке заднего фона (днём засвечивается небо), а iPhone - в обработке лица (он убирает с лица все тени).
В 4К 60 к/с более светлая картинка выходит на iPhone, а на Samsung - более насыщенная. Также на iPhone 14 Pro получше детализация.
Вечером и ночью в Full HD 30 к/с изображение в целом темнее на S22 Ultra. Но и засветов на Samsung меньше, чем на iPhone, а ещё у него нет бликов при съёмке. В то же время более естественная по цветам картинка - всё-таки на iPhone. Также почему-то при съёмке с iPhone иногда пропадает фокус.
В почти полной темноте в Full HD 30 к/с более жёлтую картинку выдаёт Samsung и более белую - iPhone. Более чёткая и контрастная картинка при приближении в вечернее время получается на Samsung.
В плане стабилизации при беге iPhone справляется чуть лучше конкурента. При замедленной съёмке картинка выходит примерно одна и та же в обоих случаях.
По части видеосъёмки в целом более интересную, правильную и стабильную картинку выдаёт iPhone 14 Pro.
Что касается фотографий, то эксперт сначала оценил снимки, сделанные вечером и ночью. iPhone делает в целом более тёмные фотографии в вечернее время и на них не хватает частично деталей (плохо прорисованы очертания травы). Кроме того iPhone лучше, чем Samsung, справляется с засветами.
Портретные фотографии чуть более детализированные выходят на iPhone 14 Pro (но вечером и ночью лучше себя показывает по деталям уже Samsung). В остальном же снимки получаются довольно близкими. Их примеры - ниже.
Снимки на телевик ночью и вечером получаются более детализированными вновь на iPhone 14 Pro. По цветопередаче лучше справляется в этом сценарии Samsung.
Днём и вечером разницы вы особо не заметите. Разве что в цветопередаче.
Наконец, селфи-фото получилось по цветам более «холодное» на Samsung и более «тёплое» - на iPhone. Также деталей больше на S22 Ultra.
Вывод
В целом лучше детализация - на снимках с iPhone 14 Pro. Причём и на фото с основной камеры, и на фото с телевика. Время от времени Samsung при ночной съёмке делает фотографии лучше. Тем не менее более интересным с точки зрения камер кажется iPhone.