iPhone 14 Pro Max сравнили с Samsung S22 Ultra по прочности при падении

Нужно сказать также, что iPhone 14 Pro Max тестировался в двух вариантах: с противоударным чехлом и без него.

После самого первого падения на бетон оба смартфона работали. Но их задняя панель уже была сильно разбита. Причём у iPhone это выглядело хуже: основной объектив у него треснул уже после первого теста. В то же время iPhone 14 Pro Max в чехле смог успешно «пережить» это падение лишь с небольшими царапинами на заднем корпусе.

Во время второго теста смартфоны роняли под небольшим углом. В итоге оба аппарата получили вмятины и потёртости на боковых панелях, причём они были сильнее заметны на Samsung. В то же время задняя панель у iPhone стала выглядеть ещё хуже, чем раньше. В чехле iPhone 14 Pro Max остался всё в таком же идеальном состоянии, как и раньше.