iPhone 14 Pro против Pixel 6 Pro: в каком смартфоне лучше камеры

iPhone 14 Pro против Pixel 6 Pro: в каком смартфоне лучше камерыИ какой лучше купить сегодня
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил сравнил по качеству фото и видео камеры смартфонов Pixel 6 Pro и iPhone 14 Pro. Какой из них лучше справляется с портретными фотографиями или с вечерними снимками?
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Первым делом ведущий выяснил, какой смартфон лучше с точки зрения записи видео: iPhone 14 Pro или же Pixel 6 Pro.
На iPhone 14 Pro есть специальный режим киносъёмки в отличие от Pixel 6 Pro. Поэтому по видеовозможностям выигрывает iPhone.
В 4К 60 к/с чуть более контрастная и насыщенная картинка выходит на Pixel. Также на нём лучше работает стабилизация. Что касается засветов, то оба смартфона с ними не справляются: закат получается просто как яркое пятно.
Вечером в Full HD 30 к/с тоже изображение получается более контрастным на Pixel 6 Pro. Однако оба устройства вновь не справляются с яркими объектами и засвечивают их. В целом же более приятная картинка получается на Pixel.
Если снимать ночью на сверхширик, то гораздо лучше качество изображения и стабилизация будут уже на iPhone. А вот телевик, наоборот, лучше на Pixel по сравнению с iPhone 14 Pro.
Портретные фотографии (на iPhone - в режиме портрета, на Pixel - в автоматическом режиме) выходят на iPhone 14 Pro более яркими и насыщенными. Детализация при этом на этих снимках практически одинаковая.
При использовании телевика размытие выглядит более естественным и приятным на Pixel по сравнению с iPhone. Но по цветам всё остаётся так же: на iPhone они более яркие, на Pixel 6 Pro - сероватые.
Вечером же лучше справляется с фотографированием людей Pixel. Он выдаёт более естественные снимки.
В целом же, по мнению эксперта, iPhone в плане портретной съёмки более стабилен и универсален.
Ночью и вечером фото получаются близкими по детализации. И цвета вновь слегка приглушённые на Pixel и более насыщенные на iPhone. Однако засветы чуть лучше обрабатывает Pixel 6 Pro.
В целом по деталям при съёмке на основную и на широкоугольную камеру выигрывает iPhone, а фото с увеличением лучше выходят на Pixel.
Дневные снимки чуть более тёмными получаются на Pixel и посветлее - на iPhone. Но по деталям всё вновь очень близко. Даже ширик лучше себя показывает уже на Pixel 6 Pro.
Вывод
Из двух смартфонов в целом лучше себя во многих сценариях показал iPhone 14 Pro. Он к тому же оказался лучше, чем Samsung S22 Ultra.