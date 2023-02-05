iPhone 14 Pro против Pixel 6 Pro: в каком смартфоне лучше камеры

Первым делом ведущий выяснил, какой смартфон лучше с точки зрения записи видео: iPhone 14 Pro или же Pixel 6 Pro.

На iPhone 14 Pro есть специальный режим киносъёмки в отличие от Pixel 6 Pro. Поэтому по видеовозможностям выигрывает iPhone.

В 4К 60 к/с чуть более контрастная и насыщенная картинка выходит на Pixel. Также на нём лучше работает стабилизация. Что касается засветов, то оба смартфона с ними не справляются: закат получается просто как яркое пятно.

Вечером в Full HD 30 к/с тоже изображение получается более контрастным на Pixel 6 Pro. Однако оба устройства вновь не справляются с яркими объектами и засвечивают их. В целом же более приятная картинка получается на Pixel.

Если снимать ночью на сверхширик, то гораздо лучше качество изображения и стабилизация будут уже на iPhone. А вот телевик, наоборот, лучше на Pixel по сравнению с iPhone 14 Pro.

Портретные фотографии (на iPhone - в режиме портрета, на Pixel - в автоматическом режиме) выходят на iPhone 14 Pro более яркими и насыщенными. Детализация при этом на этих снимках практически одинаковая.

При использовании телевика размытие выглядит более естественным и приятным на Pixel по сравнению с iPhone. Но по цветам всё остаётся так же: на iPhone они более яркие, на Pixel 6 Pro - сероватые.

Вечером же лучше справляется с фотографированием людей Pixel. Он выдаёт более естественные снимки.

В целом же, по мнению эксперта, iPhone в плане портретной съёмки более стабилен и универсален.