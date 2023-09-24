iPhone 15 Plus оказался лучше iPhone 15 Pro Max по автономности

Apple приводит оценки времени автономной работы при непрерывном воспроизведении аудио- и видеофайлов: iPhone 15 Pro Max лидирует по времени воспроизведения видео - 25 часов, а iPhone 15 Plus превосходит по времени воспроизведения аудио - 100 часов. Однако в реальных условиях эксплуатации эти показатели могут существенно отличаться.

В тесте Mrwhosetheboss, имитирующем ежедневную работу с потоковым видео, звонками Zoom, записью с камеры и играми, iPhone 15 Plus стал чемпионом по времени автономной работы, продержавшись с включенным экраном более 13 часов. Модель Pro Max, несмотря на впечатляющие результаты, уступила Plus примерно на полтора часа.