iPhone 15 Plus оказался лучше iPhone 15 Pro Max по автономности

iPhone 15 Plus оказался лучше iPhone 15 Pro Max по автономностиУдивительно
После недавнего выпуска линейки iPhone 15 стали появляться результаты тестов аккумуляторов, и, похоже, заявления Apple об эффективности чипа A17 Pro подтверждаются. В одном из тестов, проведённых Mrwhosetheboss, серия превзошла все предыдущие модели iPhone, но настоящий сюрприз преподнёс iPhone 15 Plus, установивший новый рекорд по времени автономной работы iPhone.
Apple приводит оценки времени автономной работы при непрерывном воспроизведении аудио- и видеофайлов: iPhone 15 Pro Max лидирует по времени воспроизведения видео - 25 часов, а iPhone 15 Plus превосходит по времени воспроизведения аудио - 100 часов. Однако в реальных условиях эксплуатации эти показатели могут существенно отличаться.
В тесте Mrwhosetheboss, имитирующем ежедневную работу с потоковым видео, звонками Zoom, записью с камеры и играми, iPhone 15 Plus стал чемпионом по времени автономной работы, продержавшись с включенным экраном более 13 часов. Модель Pro Max, несмотря на впечатляющие результаты, уступила Plus примерно на полтора часа.