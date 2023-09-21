iPhone 15 Pro Max подробно сравнили с Samsung S23 Ultra по качеству камер

iPhone 15 Pro Max подробно сравнили с Samsung S23 Ultra по качеству камерКто из них всё-таки лучше?
На YouTube-канале SuperSaf выяснили, какой флагман сегодня делает фото и видео: Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 15 Pro Max.
Первым делом эксперт SuperSaf сравнил фото с основной камеры, сделанные на iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Общий динамический диапазон лучше у iPhone: в теневых областях он выдаёт больше деталей. Кроме того, теперь по умолчанию iPhone 15 Pro Max делает фото на основной объектив в режиме 24 Мп, а Galaxy S23 Ultra - 12 Мп. В результате снимки действительно будут выглядеть более чёткими на iPhone. Если же сравнить фото, сделанные с максимальным разрешением (у Samsung это 200 Мп, у iPhone - 48 Мп), то можно увидеть, что они примерно одинаковые по качеству (см. изображения ниже). Кроме того, на то, чтобы сделать снимок на iPhone, у вас уйдёт меньше времени в целом.
При слабом освещении фотографии получаются в обоих случаях близкими по качеству. Но иногда iPhone справляется лучше и выдаёт больше деталей, а иногда - Samsung. Также Galaxy S23 Ultra требовалось больше времени, чтобы сделать фото при плохом освещении. Кроме того, iPhone даёт вам возможность посмотреть, какой снимок у вас получится, тогда как на Samsung при съёмке ночью и вечером мало что видно на экране.
Далее ведущий сравнил портретные фото на Samsung в режиме 12 Мп и на iPhone в режиме 24 Мп. По цветопередаче временами S23 Ultra справляется лучше, однако деталей больше выдаёт iPhone 15 Pro Max. Кроме того, у iPhone есть новая функция - возможность делать фото с информацией о глубине, чтобы позже их превратить в портреты. Также вы можете снимать фото на iPhone с 5-кратным оптическим зумом и с размытием заднего фона.
При слабом же освещении портретные снимки лучше получаются уже на Samsung.
При использовании 2,9-кратного зума снимки получаются лучше на iPhone 15 Pro Max. Но начиная с 3-кратного увеличения ситуация меняется, так как на S23 Ultra используется оптический зум в отличие от iPhone.
Также более чёткие снимки на iPhone получаются, когда вы используете максимум 9,9-кратный зум. Далее уже лучше вновь показывает себя Samsung.
Интересно, что при этом вечером и ночью iPhone 15 Pro Max делает при 5-кратном увеличении результаты фото качественнее, чем S23 Ultra.
Ультраширик работает в разных условиях по-разному. Иногда фото лучше получаются на iPhone, а иногда - на Samsung. В целом же ведущий склоняется всё-таки в сторону S23 Ultra.
Приближать объекты при макросъёмке на iPhone вы можете сильнее, но результаты с Samsung эксперту кажутся приятнее.
Селфи получаются на оба устройства хорошими. При этом Samsung S23 Ultra выдаёт более естественные цвета, а iPhone лучше работает с краями.
Оба смартфона могут записывать видео в 4К 30 к/с. При этом у iPhone 15 Pro Max шире динамический диапазон. К тому же он в целом более универсален, пользоваться им при съёмке видео проще, чем Samsung. При слабом освещении iPhone тоже выдаёт более качественную картинку.
Стабилизация при съёмке на основную камеру лучше работает на iPhone. Но одним из преимуществ Samsung S23 Ultra является возможность записи видео в 8К.
Для замедленной съёмки отлично подходят оба аппарата. Но изображение на Samsung всё же кажется более резким. В то же время на iPhone 14 Pro Max у вас есть возможность записывать замедленное видео с разных объективов, тогда как на Samsung - только с основного.
Селфи-камера в обоих случаях хороша. Но угол обзора на iPhone шире и цвета на нём лучше.
При съёмке видео в кинорежиме цвета в целом были немного лучше на iPhone 15 Pro Max. Кроме того, вы можете редактировать это видео постфактум на iPhone, а на Samsung - нет. Также на iPhone появилась новая функция - непрерывное масштабирование в кинематографическом режиме.
Автофокус у обоих смартфонов хорошо работает при дневном освещении, а при слабом - лучше на iPhone.
Наконец, шумоподавление лучше в целом при записи видео у S23 Ultra.
Вывод
У обоих протестированных смартфонов отличные камеры для съёмки как фото, так и видео. Однако видео в целом лучше всё-таки получается при записи на iPhone 15 Pro Max.