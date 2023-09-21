iPhone 15 Pro Max подробно сравнили с Samsung S23 Ultra по качеству камер

Далее ведущий сравнил портретные фото на Samsung в режиме 12 Мп и на iPhone в режиме 24 Мп. По цветопередаче временами S23 Ultra справляется лучше, однако деталей больше выдаёт iPhone 15 Pro Max. Кроме того, у iPhone есть новая функция - возможность делать фото с информацией о глубине, чтобы позже их превратить в портреты. Также вы можете снимать фото на iPhone с 5-кратным оптическим зумом и с размытием заднего фона.

При слабом же освещении портретные снимки лучше получаются уже на Samsung.