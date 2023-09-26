iPhone 15 Pro Max сравнили с лучшими смартфонами Huawei и Xiaomi по качеству камер

Первым делом эксперт YouTube-канала Han's Tech Talk сравнил качество видео и фото у iPhone 15 Pro Max и Huawei Mate 60 Pro.

Видео на фронтальную камеру оба смартфона могут записывать в 4К. Но при плохом освещении во время бега и у того, и у другого стабилизация работает не очень хорошо.

Фото людей при слабом освещении по качеству получаются примерно одинаковые. Многое в этом случае будет зависеть от личных предпочтений. Но на iPhone снимки выходят более естественные и чуть более детализированные по сравнению с Huawei. Работает стабильнее во время съёмки тоже iPhone.

Портретные снимки и Huawei, и iPhone делают как на телефотообъектив, так и на основную камеру. Однако ни тот, ни другой не справились с фото на телевик при плохом освещении. При съёмке на основной объектив более детализированные и резкие снимки получаются на iPhone.

Селфи-фото получились на iPhone 15 Pro Max и Huawei Mate 60 Pro примерно одинаковыми.

При съёмке видео в 4К 30 и 60 к/с иногда больше деталей выдаёт iPhone, а иногда - Huawei. То же самое касается стабилизации. Но ведущий решил всё-таки выбрать iPhone 15 Pro Max, так как у него больше деталей, лучше экспозиция, меньше шума, более сбалансированные тени.

С точки зрения зума справился при 10-кратном увеличении лучше iPhone 15 Pro Max.