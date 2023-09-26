iPhone 15 Pro Max сравнили с лучшими смартфонами Huawei и Xiaomi по качеству камер

iPhone 15 Pro Max сравнили с лучшими смартфонами Huawei и Xiaomi по качеству камерКто лучше?
В одном из выпусков на YouTube-канале Han's Tech Talk протестировали фото- и видеосъёмку у iPhone 15 Pro Max, Huawei Mate 60 Pro и Xiaomi 13 Ultra.
Первым делом эксперт YouTube-канала Han's Tech Talk сравнил качество видео и фото у iPhone 15 Pro Max и Huawei Mate 60 Pro.
Видео на фронтальную камеру оба смартфона могут записывать в 4К. Но при плохом освещении во время бега и у того, и у другого стабилизация работает не очень хорошо.
Фото людей при слабом освещении по качеству получаются примерно одинаковые. Многое в этом случае будет зависеть от личных предпочтений. Но на iPhone снимки выходят более естественные и чуть более детализированные по сравнению с Huawei. Работает стабильнее во время съёмки тоже iPhone.
Портретные снимки и Huawei, и iPhone делают как на телефотообъектив, так и на основную камеру. Однако ни тот, ни другой не справились с фото на телевик при плохом освещении. При съёмке на основной объектив более детализированные и резкие снимки получаются на iPhone.
Селфи-фото получились на iPhone 15 Pro Max и Huawei Mate 60 Pro примерно одинаковыми.
При съёмке видео в 4К 30 и 60 к/с иногда больше деталей выдаёт iPhone, а иногда - Huawei. То же самое касается стабилизации. Но ведущий решил всё-таки выбрать iPhone 15 Pro Max, так как у него больше деталей, лучше экспозиция, меньше шума, более сбалансированные тени.
С точки зрения зума справился при 10-кратном увеличении лучше iPhone 15 Pro Max.
Далее ведущий сравнил фото и видео, сделанные на iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 13 Ultra. В портретной съёмке однозначно Xiaomi проигрывает iPhone. Это заметно даже по обрезке краёв объектов. То же самое касается обычных фотографий людей, то есть без использования режима портрета, а также селфи-снимков.
При видеосъёмке в 4К ситуация аналогичная. iPhone справляется со всем лучше конкурента.
Вывод
iPhone 15 Pro Max оказывается, по мнению эксперта, лучше Huawei Mate 60 Pro и Xiaomi 13 Ultra в портретной съёмке. Хотя, конечно, нужно ещё учитывать и то, что он только вышел и что недочёты ещё могут быть исправлены при помощи обновлений.