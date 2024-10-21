iPhone 16 Plus и 16 Pro Max работают от аккумулятора дольше младших iPhone 16 Pro и 16 ровно на 22%

Компания Apple заявляла, что Pro-модели iPhone 16 на 5-6 часов превосходят стандартные по времени работы. Но так ли это на самом деле? В одном из выпусков на YouTube-канале PhoneBuff это выяснили.

В ходе тестирования на смартфонах iPhone 16, 16 Plus, Pro и Pro Max запускали различные приложения, смотрели видео и т.п.