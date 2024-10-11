iPhone 16 Plus превзошёл Samsung S24 Ultra и Asus ROG Phone 8 Pro в играх

Игру Warzone Mobile автор канала Dame Tech запускал на iPhone 16 Plus в разрешении 2144х992p с пиковой графикой. При этом Genshin Impact шла с максимальными настройками графики, разрешением 1958х903p.

С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

По итогу тестирования iPhone 16 Plus выдавал в Warzone 59 кадров в секунду в среднем против 47 у Samsung и 64 у Asus, но если у S24 Ultra просадки частоты кадров в нагруженных моментах доходили до 29 к/с, а у ROG Phone 8 Pro — и до 30 к/с, то iPhone 16 Plus не ронял количество FPS ниже 50 даже в 1% случаев.