iPhone 16 Plus превзошёл Samsung S24 Ultra и Asus ROG Phone 8 Pro в играх

iPhone 16 Plus превзошёл Samsung S24 Ultra и Asus ROG Phone 8 Pro в играхНо всё равно оказался не лучше всех
Игру Warzone Mobile автор канала Dame Tech запускал на iPhone 16 Plus в разрешении 2144х992p с пиковой графикой. При этом Genshin Impact шла с максимальными настройками графики, разрешением 1958х903p.
С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
По итогу тестирования iPhone 16 Plus выдавал в Warzone 59 кадров в секунду в среднем против 47 у Samsung и 64 у Asus, но если у S24 Ultra просадки частоты кадров в нагруженных моментах доходили до 29 к/с, а у ROG Phone 8 Pro — и до 30 к/с, то iPhone 16 Plus не ронял количество FPS ниже 50 даже в 1% случаев.
При этом iPhone ещё и нагревался всего до 36 градусов против 45 и 41 градусов у Samsung и Asus, а его графический чип был загружен всего на 81%, тогда как Android-смартфоны работали на пределе при таком же качестве графики в играх.
Разумеется, iPhone 16 Pro Max в Warzone по среднему показателю кадров в секунду был ещё лучше и достигал 75 к/с, но просадки по 1% у него доходили до 48 к/с против 50 к/с у iPhone 16 Plus. При этом 16 Plus дешевле, чем 16 Pro Max, что делает его почти идеальным смартфоном для любителей мобильных игр на сегодняшний день.