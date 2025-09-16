iPhone 16 Pro — более удачный вариант покупки, чем iPhone 17

Если вы сейчас выбираете между iPhone 16 Pro и 17 или думаете перейти со старых 11, 12, 13, 14 на более новую модель, то вот о чём вам нужно знать.

У iPhone 16 Pro рамка сделана из титана, тогда как у iPhone 17 - из алюминия. При этом первый за счёт материалов сборки ощущается в руке более премиально. 17-я модель получила также более устойчивое к царапинам стекло, антибликовое покрытие, стала легче примерно на 22 г.

Дисплей у iPhone 17 имеет разрешение 6,3" - как и 16 Pro. С лицевой стороны оба смартфона выглядят практически одинаково.

Пиковая яркость у 17-й модели составляет 3000 нит, а у 16 Pro - 2000 нит. Новинка работает на процессоре А19, предшественник же - на А18 Pro. Оба варианта имеют 8 ГБ оперативной памяти и очень близки по производительности. В базовой комплектации Pro-версия предлагает 128 ГБ, а iPhone 17 - 256 ГБ. Аккумулятор у новинки тоже немного больше, а ещё выше скорость зарядки.

Если говорить о камерах, то у 16 Pro она тройная: основная и сверхширокоугольная на 48 МП, а также телевик на 12 МП. На задней панели iPhone 17 установлены только две камеры - обе по 48 МП: это основная и сверхширик. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Нужно сказать, что iPhone 17 получил усовершенствованную фронтальную камеру на 18 МП с возможностью автоматической смены формата снимка и двойной видеосъёмки.

*на скриншотах ниже ошибка: сравниваются на самом деле iPhone 17 и 16 Pro.