iPhone 16 Pro Max подробно сравнили по камерам с лучшими смартфонами OnePlus, Vivo и Pixel

iPhone 16 Pro Max подробно сравнили по камерам с лучшими смартфонами OnePlus, Vivo и PixelВ итоге он оказался только на третьем месте
Дневные фото лучше всего получаются на Vivo, а хуже всего в этом сценарии показывает себя Pixel. С ультрашириком ситуация другая: здесь самая качественная камера у смартфона от Google, а вот у iPhone она хуже всего.
Что касается портретных снимков, то на первом месте по этому параметру iPhone, а на последнем Pixel и Vivo.
С точки зрения дневного видео лидирует Pixel, а слабее всего показывает себя OnePlus. Стабилизация лучше всего работает на Vivo и iPhone, хуже всего — на Pixel и OnePlus.
Лучшие фронтальные камеры в целом у Pixel и iPhone, а хуже всего этот объектив у Vivo.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
По итогам тестирования на первом месте оказался Vivo X200 Pro (9,6 балла), за ним шёл Pixel 9 Pro XL (8,6 балла) и только потом iPhone 16 Pro Max (8,25 балла). В аутсайдерах же был OnePlus 13. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше в таблице.