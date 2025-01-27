iPhone 16 Pro Max подробно сравнили по камерам с лучшими смартфонами OnePlus, Vivo и Pixel

Дневные фото лучше всего получаются на Vivo, а хуже всего в этом сценарии показывает себя Pixel. С ультрашириком ситуация другая: здесь самая качественная камера у смартфона от Google, а вот у iPhone она хуже всего.

Что касается портретных снимков, то на первом месте по этому параметру iPhone, а на последнем Pixel и Vivo.

С точки зрения дневного видео лидирует Pixel, а слабее всего показывает себя OnePlus. Стабилизация лучше всего работает на Vivo и iPhone, хуже всего — на Pixel и OnePlus.

Лучшие фронтальные камеры в целом у Pixel и iPhone, а хуже всего этот объектив у Vivo.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.