Телефоны
Опубликовано 27 января 2025, 11:15
1 мин.

iPhone 16 Pro Max подробно сравнили по камерам с лучшими смартфонами OnePlus, Vivo и Pixel

В итоге он оказался только на третьем месте
На YouTube-канале Versus продемонстрировали, как снимает фото и видео iPhone 16 Pro Max на фоне OnePlus 13, Vivo X200 Pro и Pixel 9 Pro XL.
iPhone 16 Pro Max подробно сравнили по камерам с лучшими смартфонами OnePlus, Vivo и Pixel
© Versus

Дневные фото лучше всего получаются на Vivo, а хуже всего в этом сценарии показывает себя Pixel. С ультрашириком ситуация другая: здесь самая качественная камера у смартфона от Google, а вот у iPhone она хуже всего.

Что касается портретных снимков, то на первом месте по этому параметру iPhone, а на последнем Pixel и Vivo.

С точки зрения дневного видео лидирует Pixel, а слабее всего показывает себя OnePlus. Стабилизация лучше всего работает на Vivo и iPhone, хуже всего — на Pixel и OnePlus.

Лучшие фронтальные камеры в целом у Pixel и iPhone, а хуже всего этот объектив у Vivo.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Versus

Вывод

По итогам тестирования на первом месте оказался Vivo X200 Pro (9,6 балла), за ним шёл Pixel 9 Pro XL (8,6 балла) и только потом iPhone 16 Pro Max (8,25 балла). В аутсайдерах же был OnePlus 13. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше в таблице.