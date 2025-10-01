iPhone 16 Pro оказался хуже 17 и всех современных Айфонов по автономности
Из Pro-версий iPhone 15, 16 и 17 поколений худшим по автономности оказался по итогам тестирования 16 Pro на iOS 26: он продержался всего 5 часов 58 минут. А вот с iOS 18 время увеличилось до 6 часов 5 минут. Что касается лучшего устройства, то это ожидаемо iPhone 17 Pro Max с eSIM: он работал в течение 8 часов 6 минут.
16 Plus с iOS 18 и 26 выдавал более 8 часов работы. По соотношению цены и качества на сегодня лучший выбор - это iPhone 16e.
Из базовых версий iPhone 16 оказывается чуть лучше 17-го. А разницы между 17 и Air в автономности почти нет: оба выдают более 6 часов экрана.
Хотя если сравнить Air с SE 2022 или 13 mini, то он, конечно же, будет лидировать. iPhone SE еле живёт около 4 часов с iOS 18, а с новой iOS 26 автономности снижается на полчаса. У 13-го ситуация лучше всего на час.
Все результаты тестирования - выше на скриншотах.