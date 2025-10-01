iPhone 16 Pro оказался хуже 17 и всех современных Айфонов по автономности

Из Pro-версий iPhone 15, 16 и 17 поколений худшим по автономности оказался по итогам тестирования 16 Pro на iOS 26: он продержался всего 5 часов 58 минут. А вот с iOS 18 время увеличилось до 6 часов 5 минут. Что касается лучшего устройства, то это ожидаемо iPhone 17 Pro Max с eSIM: он работал в течение 8 часов 6 минут.

16 Plus с iOS 18 и 26 выдавал более 8 часов работы. По соотношению цены и качества на сегодня лучший выбор - это iPhone 16e.

Из базовых версий iPhone 16 оказывается чуть лучше 17-го. А разницы между 17 и Air в автономности почти нет: оба выдают более 6 часов экрана.