iPhone 16 Pro сравнили с Samsung S24 Ultra и Pixel 9 Pro XL по качеству камер

По качеству изображения при использовании зума Samsung S24 Ultra обходит остальные флагманы. Портреты наиболее интересные получаются на iPhone 16 Pro. Сверхширик лучше всего работает на Pixel.

У каждого из протестированных смартфонов есть эксклюзивные особенности. Например, iPhone 16 Pro способен любую фотографию превратить в портрет. Также он лучше остальных подходит для загрузки видео в соцсети, на него можно снимать в профессиональном разрешении (4К 120 к/с) и замедлять видео. Кроме того, у iPhone отличная стабилизация, его можно в целом назвать королём видео. Теперь вам доступны на этом смартфоне и режимы фотосъёмки. После съёмки видео вы можете в настройках изменить звук со стандартного на внутрикадровый, что позволит улучшить его качество.

На Pixel 9 Pro тоже есть огромное количество разных функций, которые находятся в Google Photos. Это улучшение качества изображения при масштабировании, возможность добавлять на фото других людей. Также у него лучший астрорежим на сегодня, есть возможность записывать видео в 8К.

Одна из особенностей Galaxy S24 Ultra — это наличие дополнительного объектива. Также вам доступны возможности искусственного интеллекта: генерация различных изображений по вашим рисункам, которые можно добавлять на фото, и пр. Кроме того, вы можете вести двойную запись видео, то есть снимать сразу на основную и фронтальную камеры.

Примеры фото — ниже.