iPhone 16E признали достойным покупки смартфоном по итогам обзоров

iPhone 16E признали достойным покупки смартфоном по итогам обзоровДаже при несколько завышенной цене
Вместе с iPhone 16e вы получите только кабель для зарядки. По габаритам смартфон почти такой же, как iPhone 14.
У новинки есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Дисплей же практически идентичен тому, что был у iPhone 13 и 14. Его диагональ — 6,1″, матрица — OLED, плотность пикселей — 441 ppi, пиковая яркость в HDR — около 1200 нит, частота обновления — 60 Гц.
Также вместо Dynamic Island у вас будет «чёлка» с Face ID. Фронтальная камера у iPhone 16e — на 12 МП, основная — на 48 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Работает iPhone 16e на процессоре А18. С точки зрения производительности эта модель почти соответствует iPhone 16. Результаты тестирования — выше.
Также новинка идёт сразу с Apple Intelligence. Есть у 16е и кнопка действия, на которую вы можете назначить любую команду.
16e — первый iPhone с модемом Apple C1. За счёт этот смартфон на 25% энергоэффективнее. По данным Apple, вы получите примерно 26 часов воспроизведения видео по сравнению с 22 часами на iPhone 16. Поддерживает новая модель также быструю зарядку — на 20 Вт. Это даёт примерно 50% заряда за 30 минут. Есть у 16е и поддержка беспроводной зарядки, но на 7,5 Вт, а вот MagSafe нет.
Вывод
Для многих людей iPhone 16e всё же станет стоящей покупкой. Да, у вас не будет сверхширокоугольной камеры, дисплея как у iPhone 16 с Dynamic Island, MagSafe. Но и цена у 16е ниже, чем у 16-го.