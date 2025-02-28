iPhone 16E признали достойным покупки смартфоном по итогам обзоров

Вместе с iPhone 16e вы получите только кабель для зарядки. По габаритам смартфон почти такой же, как iPhone 14.

У новинки есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Дисплей же практически идентичен тому, что был у iPhone 13 и 14. Его диагональ — 6,1″, матрица — OLED, плотность пикселей — 441 ppi, пиковая яркость в HDR — около 1200 нит, частота обновления — 60 Гц.

Также вместо Dynamic Island у вас будет «чёлка» с Face ID. Фронтальная камера у iPhone 16e — на 12 МП, основная — на 48 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.