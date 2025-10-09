iPhone 17 победил в сравнительном тесте с Galaxy S25 и Pixel 10

iPhone 17 победил в сравнительном тесте с Galaxy S25 и Pixel 10Но у него в отличие от конкурентов нет телевика
Все три смартфона - Pixel 10, Galaxy S25 и iPhone 17 - имеют металлические рамки и стеклянные задние панели. При этом глянцевая спинка только у Pixel.
Также все три модели оснащены защитой от воды и пыли по стандарту IP68.
Самый маленький дисплей у Samsung - 6,2". У остальных смартфонов его диагональ составляет 6,3". Технологию LTPO поддерживают только iPhone и Galaxy, а антибликовое покрытие есть только у iPhone. Также гаджет от Apple имеет самые маленькие рамки и пиковую яркость более 3000 нит.
По звучанию Pixel превосходит остальных. У него мощнее басы и выше громкость.
Основные модули у iPhone и Pixel имеют разрешение 48 МП, у Galaxy - 50 МП. Что касается широкоугольных камер, то у iPhone этот объектив на 48 МП, у Pixel на 13 МП, у Samsung - 12 МП. С точки зрения видео определённо лучшим оказывается iPhonе. Фронтальная камера у iPhone с разрешением 18 МП, у Pixel - 10,5 МП, у Samsung - 12 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Из процессоров на Apple стоит чип А19, на Pixel - Tensor G5, на Samsung - Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Результаты их тестирования - выше на скриншотах.
Ёмкость аккумулятора у Samsung S25 составляет 4000 мАч, у Pixel 10 - 4970 мАч, iPhone 17 - 3692 мА*ч. Максимальная мощность проводной зарядки у Apple неизвестна, у Pixel - 30 Вт, у Samsung - 25 Вт. Беспроводную же они поддерживают на 25 Вт, 15 Вт и 15 Вт соответственно.
Вывод
iPhone 17 превосходит конкурентов во всём, кроме телевика (у него этого объектива просто нет). Galaxy S25 - самый лёгкий и компактный смартфон из всех протестированных. Что касается Pixel, то кроме камеры и плавного ПО он не может предложить ничего.