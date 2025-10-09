iPhone 17 победил в сравнительном тесте с Galaxy S25 и Pixel 10

Все три смартфона - Pixel 10, Galaxy S25 и iPhone 17 - имеют металлические рамки и стеклянные задние панели. При этом глянцевая спинка только у Pixel.

Также все три модели оснащены защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Самый маленький дисплей у Samsung - 6,2". У остальных смартфонов его диагональ составляет 6,3". Технологию LTPO поддерживают только iPhone и Galaxy, а антибликовое покрытие есть только у iPhone. Также гаджет от Apple имеет самые маленькие рамки и пиковую яркость более 3000 нит.

По звучанию Pixel превосходит остальных. У него мощнее басы и выше громкость.

Основные модули у iPhone и Pixel имеют разрешение 48 МП, у Galaxy - 50 МП. Что касается широкоугольных камер, то у iPhone этот объектив на 48 МП, у Pixel на 13 МП, у Samsung - 12 МП. С точки зрения видео определённо лучшим оказывается iPhonе. Фронтальная камера у iPhone с разрешением 18 МП, у Pixel - 10,5 МП, у Samsung - 12 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.