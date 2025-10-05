iPhone 17 превзошёл Pixel 10 почти во всём, кроме зума

Дисплей iPhone 17 имеет антибликовое покрытие, функцию регулировки ШИМа для чувствительных глаз. Всем этим похвастаться Pixel 10 не может.

На задней панели камер у Pixel три: основная, сверхширокоугольная и телефотообъектив. При этом по качеству снимков iPhone оказывается лучшим, за исключением фото с зумом. То же самое касается видео. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Ёмкость аккумулятора у Pixel 10 - 4970 мАч, у iPhone 17 - 3692 мАч. При этом разница во времени работы экрана между ними составила менее часа: 7 часов 41 минута у iPhone и 8 часов 11 минут у Pixel. Что касается производительности, то iPhone здесь лидировал.