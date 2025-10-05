iPhone 17 превзошёл Pixel 10 почти во всём, кроме зума

iPhone 17 превзошёл Pixel 10 почти во всём, кроме зумаНу, ещё автономность у Pixel лучше, на уровне погрешности
Дисплей iPhone 17 имеет антибликовое покрытие, функцию регулировки ШИМа для чувствительных глаз. Всем этим похвастаться Pixel 10 не может.
На задней панели камер у Pixel три: основная, сверхширокоугольная и телефотообъектив. При этом по качеству снимков iPhone оказывается лучшим, за исключением фото с зумом. То же самое касается видео. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Ёмкость аккумулятора у Pixel 10 - 4970 мАч, у iPhone 17 - 3692 мАч. При этом разница во времени работы экрана между ними составила менее часа: 7 часов 41 минута у iPhone и 8 часов 11 минут у Pixel. Что касается производительности, то iPhone здесь лидировал.
Вывод
В целом выбор между iPhone 17 и Pixel 10 сводится к тому, на какой операционной системе вы хотите смартфон. Pixel 10 имеет телевик и немного лучшую автономность, однако он тяжелее и у него проблемы с ШИМом. С другой стороны, у iPhone лучше основная камера, фронтальная, он легче, его производительность выше. Вы получаете также прямоугольный датчик для селфи, но телефотообъектива у 17-й модели нет.