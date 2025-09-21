iPhone 17 Pro Max превзошёл по основной камере, но уступил по зуму Samsung S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL

В дневное время на снимках на основную камеру iPhone 17 Pro Max немного больше деталей, чем у Galaxy S25 Ultra. На втором месте по детализации в этом сценарии находится Pixel. Кроме того, у iPhone отлично работает HDR, но не лучше, чем у Pixel. Что касается цветопередачи, то iPhone в этом плане лидирует.

Ночью и вечером лучшую детализацию и резкость демонстрируют уже iPhone и Pixel.

Для портретной съёмки днём лучше всего подходит Samsung, а при плохом освещении - iPhone.

Обходит остальные смартфоны iPhone и по качеству снимков на ультраширокоугольную камеру.

С примеры фотографий вы можете увидеть ниже.