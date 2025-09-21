iPhone 17 Pro Max превзошёл по основной камере, но уступил по зуму Samsung S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL

iPhone 17 Pro Max превзошёл по основной камере, но уступил по зуму Samsung S25 Ultra и Pixel 10 Pro XLА хвалёная улучшенная селфи-камера всего лишь догнала Samsung по качеству
В дневное время на снимках на основную камеру iPhone 17 Pro Max немного больше деталей, чем у Galaxy S25 Ultra. На втором месте по детализации в этом сценарии находится Pixel. Кроме того, у iPhone отлично работает HDR, но не лучше, чем у Pixel. Что касается цветопередачи, то iPhone в этом плане лидирует.
Ночью и вечером лучшую детализацию и резкость демонстрируют уже iPhone и Pixel.
Для портретной съёмки днём лучше всего подходит Samsung, а при плохом освещении - iPhone.
Обходит остальные смартфоны iPhone и по качеству снимков на ультраширокоугольную камеру.
С примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
Все три смартфона поддерживают видеосъёмку в 4К 60 к/с, но у Samsung и iPhone есть также режим 4К 120 к/с, чем не может похвастаться Pixel. При этом iPhone не может снимать в 8К, а другие модели могут. С другой стороны, у 17 Pro Max лучший HDR-режим.
Зум при записи видео у iPhone самый плавный, но качество картинки лучшее у Samsung. Наконец, при слабом освещении 17 Pro Max показывает себя однозначно лучше всех.
Вывод
iPhone 17 Pro Max по камерам стал определённо лучше предшественника 16 Pro Max. Но даже на старте продаж у него уже есть определённые недочёты. Например, проблемы с распознаванием краёв на портретных фото, заметное изменение цвета кожи в портретном режиме. Тем не менее на фоне Pixel 10 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra у него лучшие основная, сверхширокоугольная и селфи-камеры, как и качество видео. Проигрывает же смартфон в возможностях зума, несмотря на обновлённый модуль.