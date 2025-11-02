iPhone 17 Pro Max сравнили с лучшими Android-смартфонами по качеству фото ночью

iPhone 17 Pro Max сравнили с лучшими Android-смартфонами по качеству фото ночьюИ его почти во всём опередил Vivo X200 Ultra
Основная камера ночью и вечером лучше всего снимает у Vivo X200 Ultra, а хуже всего у Pixel 10 Pro XL.
С точки зрения ультраширика на первом месте оказались Vivo и Pixel, на втором - iPhone 17 Pro Max, а на последнем - Samsung Galaxy S25 Ultra.
Портретные снимки лучше остальных (с большим отрывом) делает Vivo. За ним идут Samsung и Pixel, а на последнем месте находится по этому параметру iPhone.
Самые крутые селфи-фото выходят у iPhone, а вот хуже всего делает такие снимки Vivo. Что касается видеосъёмки на фронтальную камеру, то iPhone вновь становится победителем, а Vivo проигрывает.
С примерами фотографий и общими результатами сравнения вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Вывод
По итогам эксперимента лучшим стал Vivo X200 Ultra. На втором месте расположился iPhone 17 Pro Max, на третьем - Samsung Galaxy S25 Ultra. Худшим же смартфоном в ночной съёмке оказался Pixel 10 Pro XL. Если вы любите селфи, то вам больше подойдёт 17 Pro Max.