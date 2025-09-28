iPhone Air и Samsung S25 Edge показали АБСОЛЮТНО одинаковую автономность

iPhone Air и Galaxy S25 Edgе - два новых супертонких флагмана. Но что насчёт их автономности?

iPhone Air имеет аккумулятор на 3149 мАч, процессор А19 Pro, экран OLED 6,5" и разрешением 1260х2736. В свою очередь, S25 Edge предлагает батарею на 3900 мАч, процессор Snapdragon 8 Eite, дисплей с разрешением 1440х3120, OLED, 6,7".

Каждый из смартфонов тестировали в различных задачах: ведение разговора, переписки, веб-сёрфинг и пр.