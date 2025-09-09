iPhone SE 3 «с кнопкой» протестировали в 2025 г.: быстрый и компактный, но лучше не покупайте

Самый большой плюс камеры SE 3 — это отсутствие алгоритмов. Поэтому кадры получаются очень живые, яркие, приятные глазу. Видео снимает он тоже очень хорошо. С другой стороны, эта камера не очень подходит для соцсетей.

Аккумулятор у SE 3 хоть и небольшой, но разряжается плавно. На третий день использования смартфон смог выжать более 4 часов экрана.

Если же вы любите фотографировать, то на мелком экране, как у SE 3 с кнопкой, будет не очень удобно смотреть снимки.

На пятый день блогер поговорил с другом по FaceTime, из-за чего смартфон чрезвычайно сильно нагрелся. То же самое происходит с устройством во время зарядки.

Ещё один минус — это маленькая и неудобная экранная клавиатура у SE 3.

Вывод

Технически iPhone SE 3 сейчас всё ещё актуален. Это очень качественный и быстрый смартфон. Но если вы часто общаетесь в соцсетях и мессенджерах, а также смотрите много видео, то всё это будет очень неудобно делать на таком маленьком устройстве. Также у него очень маленький аккумулятор, которого не хватает даже на полноценный рабочий день.